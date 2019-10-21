Додано: Пон 21 жов, 2019 23:11

andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: andrijk777 Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ? Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население! Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ?Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее -. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население!

Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити".

А ХТО нам ці "условия" поставив. США?

Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили. Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити".А ХТО нам ці "условия" поставив. США?Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили.

Не торговать с Россией и странами СНГ - это было условие договора об Ассоциации с ЕС. Это было и есть во всех СМИ. На тот момент торговля наша со странами СНГ была отличной и активной. Других рынков сбыта у нас не было и не обещали. Обычно с этого начинается торговля по пунктам договора. - договор этот обсасывают годами . Польша торговалась 9 лет. Вытребовала себе 90 миллиардов евро "подъемных" - помощи при вхождении в договор. А так же максимальные переференции по агросектору. Никаких обязательств и органичений не приняли поляки. Молдавия только 4 года. Украина подписала все и сразу. Себе никаких преференций , прав и льгот, кроме обязательств. Самое смехотворное - полный идиотизм - что это торговый договор об Ассоциации - и смысл любого торгового договора - это прибыль. Которую в результате этого договора получают все страны - участники - и делят в конце года. У каждой страны свой процент прибыли. И только Порошенко подписал торговый догвор - по которому Украина не получает никакой выгоды и прибыли. 0 Зеро процентов. Ага, расскажите, как Россия нам закрыла рынки? Конечно после враждебных выходок наших политиков в их адрес такое возможно и даже естественно. Но очевидно тот кто оскорблял РФ - именно добивался и закрытия рынков для нас , и развала нашей промышленности полного, и войны без конца и края . а значчит бесконечной гибели украинцев, безработицы и нищеты в стране. Почитайте факты про договор об ассоциации . Да США тоже принимали тогда участие и оказывали давление - требовали подписывать договор немедленно, в ущерб национальным интересам Украины - что и видим сегодня. дело в том - что Транснациональные корпорации - это мировые монополии - в которые входят и предприятия ЕС тоже. Они тоже принадлежат представителям США.