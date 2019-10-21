Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4339434043414342 Додано: Пон 21 жов, 2019 23:44 zРадио написав: Starikan написав: ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".

ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все". Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?

Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"... Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...

Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе.

Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторством

ЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеям



Лозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский. Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе.Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторствомЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеямЛозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16318 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1547 раз. Подякували: 2525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:56 andrijk777 написав: kalinavalera1

Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.

Шото я вас зразу не розкусив...

В мене останнє до вас питання(не по методичці):

Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.

Чого це Україну вони так грабують , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га? Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.Шото я вас зразу не розкусив...В мене останнє до вас питання(не по методичці):Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.Чого це Україну вони так грабують, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?



Как всегда пишете без логики и смысла ? Как вам это удается ? Вы нигде не найдете мои аргументы. О каких методичках - штамповках речь ? Все что я пишу - эксклюзив и это очевидно даже слепому. Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ? Это кремлеботы сделали нас нищими ? Я не русофоб. Вы нигде не найдете ни малейшего подтекста - не в интерсах украинцев. Все мои убеждения - их цель и основа - благополучие украинского народа - наше. И ничего вы не найдете иного. Поскольку РФ наш сосед то в интересах украинцев - как сказал президент США очень разумно - что переехать от русских мы можем только в Антарктид Пока мы туда не перехали - у нас только один выход приспосабливаться к такому соседу. Это не я так считаю - а президент США, И я с ним согласен, как любой вменяемый чел. Это что касается американцев ? Они разные. Как и россияне. Задача политиков находить компромиссы. И конечно не продавать интересы своего народа и его землю.

Во всех случаях , когда амеры - как вы пишете были "плохие" нужно было с ними торговаться, это всегда нужно , это дело политиков , но не с ыгодой для своего кармана и с ущербом для своего народа. Нужно достойно и правильно отстаивать свои интересы. А не продаваться за 100 долларов. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость , предательство лидеров - не только первого эшелона власти . Я не пишу что американцы "плохие". наоборот я вам написал - что налогоплательщик США не желает обогащаться за наш счет. Но ряд приватных особ - владельцы ТНК - желают обогатиться за наш счет. Они вообще желают обогащаться не важно за чей счет. И готовы обогащаться на разных гибких условиях. Если наши политики нас предают и продают по дешевке - коммерсы США рады этому и используют такую возможность. И не устраивайте тут глупые штамповки - типа "американцы - плохие". Они разные и имеют свои коммерческие интересы. Есть и плохие среди них, и даже одиозные личности - которым закрыт въезд во многие страны мира. К примеру Сорос. Который по фактам из СМИ содержит наших чиновников. Или к примеру американский поляк Бжезинский. Он возможно даже имел против нас "зуб" , ну какие-то комплексы у него были точно. Но он умер. Я вам сразу ответил - на ваш глупый вопрос - "чего нам ждать" - написал разумный и логичный ответ " это зависит от нас , как мы будем сопротивляться, то есть торговаться и тп". Я не писал глупость которую вы сами придумали - что американцы - плохие. Возможно у вас примитивное мышление и мыслить не примитивными категориями вы не можете ? Кроме того - выгодно ли было для Эстонцев влияние США - тут много вопросов. Или например Корейцы ? Ведь смысл существования любой нации и страны - это благополучие народа , хорошая жизнь людей. А вы как цель подменяете - развитие промышленности и огромные выгоды - которые там получают ТНК. Еще раз - доллары им не нужны по большому счету - они сами их печатают. На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего. кстати есть проверочный вопрос для уточнения на сколько хорошо там людям . Это стоимость и динамика цен на недвижимость. Так вот цены в этих странах на недвигу сильно упали за исключением курортов типа Юрмалы. и точно - там все получают от Ес достойные пособия при их безработице - то есть всем гарантирован прожиточны минимум европейского уровня. А у нас пенсы имеют 1.5 доллара в день и подыхают от болезней без лекарств и мед помощи, и недоедания, холода. И кстати без газа т отопления - при том , что это они оплатили и своими руками построили ГТС и и разведли и разработали своими руками и деньгами наши газовы месторождения. Новых у нас никтло не профинансировал!!!! так вот с ни - с пенсов - за их газ , доставленный по ГТС тот же сынок Байдена с своим папашей Байденом - требует огромыне деньги и укладывает наших пенсов в могилу от нищеты, холода и голода . Он их грабит до нитки. Байдены - конкретно плохие американцы - особо циничные преступники. Место им в тюрьме с их украинским подельником П.П. Амеры разные. Как всегда пишете без логики и смысла ? Как вам это удается ?Вы нигде не найдете мои аргументы. О каких методичках - штамповках речь ? Все что я пишу - эксклюзив и это очевидно даже слепому. Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ? Это кремлеботы сделали нас нищими ? Я не русофоб. Вы нигде не найдете ни малейшего подтекста - не в интерсах украинцев. Все мои убеждения - их цель и основа - благополучие украинского народа - наше. И ничего вы не найдете иного. Поскольку РФ наш сосед то в интересах украинцев - как сказал президент США очень разумно - что переехать от русских мы можем только в Антарктид Пока мы туда не перехали - у нас только один выход приспосабливаться к такому соседу. Это не я так считаю - а президент США, И я с ним согласен, как любой вменяемый чел. Это что касается американцев ? Они разные. Как и россияне. Задача политиков находить компромиссы. И конечно не продавать интересы своего народа и его землю.Во всех случаях , когда амеры - как вы пишете были "плохие" нужно было с ними торговаться, это всегда нужно , это дело политиков , но не с ыгодой для своего кармана и с ущербом для своего народа. Нужно достойно и правильно отстаивать свои интересы. А не продаваться за 100 долларов. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость , предательство лидеров - не только первого эшелона власти . Я не пишу что американцы "плохие". наоборот я вам написал - что налогоплательщик США не желает обогащаться за наш счет. Но ряд приватных особ - владельцы ТНК - желают обогатиться за наш счет. Они вообще желают обогащаться не важно за чей счет. И готовы обогащаться на разных гибких условиях. Если наши политики нас предают и продают по дешевке - коммерсы США рады этому и используют такую возможность. И не устраивайте тут глупые штамповки - типа "американцы - плохие". Они разные и имеют свои коммерческие интересы. Есть и плохие среди них, и даже одиозные личности - которым закрыт въезд во многие страны мира. К примеру Сорос. Который по фактам из СМИ содержит наших чиновников.Или к примеру американский поляк Бжезинский. Он возможно даже имел против нас "зуб" , ну какие-то комплексы у него были точно. Но он умер. Я вам сразу ответил - на ваш глупый вопрос - "чего нам ждать" - написал разумный и логичный ответ " это зависит от нас , как мы будем сопротивляться, то есть торговаться и тп". Я не писал глупость которую вы сами придумали - что американцы - плохие. Возможно у вас примитивное мышление и мыслить не примитивными категориями вы не можете ? Кроме того - выгодно ли было для Эстонцев влияние США - тут много вопросов. Или например Корейцы ? Ведь смысл существования любой нации и страны - это благополучие народа , хорошая жизнь людей. А вы как цель подменяете - развитие промышленности и огромные выгоды - которые там получают ТНК. Еще раз - доллары им не нужны по большому счету - они сами их печатают. На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего. кстати есть проверочный вопрос для уточнения на сколько хорошо там людям . Это стоимость и динамика цен на недвижимость. Так вот цены в этих странах на недвигу сильно упали за исключением курортов типа Юрмалы. и точно - там все получают от Ес достойные пособия при их безработице - то есть всем гарантирован прожиточны минимум европейского уровня. А у нас пенсы имеют 1.5 доллара в день и подыхают от болезней без лекарств и мед помощи, и недоедания, холода. И кстати без газа т отопления - при том , что это они оплатили и своими руками построили ГТС и и разведли и разработали своими руками и деньгами наши газовы месторождения. Новых у нас никтло не профинансировал!!!! так вот с ни - с пенсов - за их газ , доставленный по ГТС тот же сынок Байдена с своим папашей Байденом - требует огромыне деньги и укладывает наших пенсов в могилу от нищеты, холода и голода . Он их грабит до нитки. Байдены - конкретно плохие американцы - особо циничные преступники. Место им в тюрьме с их украинским подельником П.П. Амеры разные. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 22 жов, 2019 00:28, всього редагувалось 2 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4964 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:04 andrijk777 написав: ......

між іншим в Порошенка сяка-така програма була)

......

......між іншим в Порошенка сяка-така програма була)......

Яка програма була у Порошенка в 2014? Яка програма була у Порошенка в 2014? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:20 Faceless, позвольте Вас спросить, пост Переса

Когда он пишет о жидах, он тоже имеет ввиду оппоблок? , позвольте Вас спросить, пост Переса viewtopic.php?p=4775938#p4775938 тоже не антисемитизм?Когда он пишет о жидах, он тоже имеет ввиду оппоблок? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:26 kalinavalera1 написав: andrijk777 написав: kalinavalera1

Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.

Шото я вас зразу не розкусив...

В мене останнє до вас питання(не по методичці):

Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.

Чого це Україну вони так грабують , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га? Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.Шото я вас зразу не розкусив...В мене останнє до вас питання(не по методичці):Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.Чого це Україну вони так грабують, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?

1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти . 1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .

Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори. Геніально!

Цікаво, як це виглядає в реальності:

Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!" Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори.Геніально!Цікаво, як це виглядає в реальності:Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!" andrijk777

Повідомлень: 1680 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:27 Перес де Куэльяр написав: ......

То підгорає? Палай вата! А Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Як тобі, ніяковієш? Досить скиглити чухонець, запам"ятай - Україна понад усе! ......То підгорає? Палай вата! А Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Як тобі, ніяковієш? Досить скиглити чухонець, запам"ятай - Україна понад усе!

песикот, Вы просили пример насчёт "палай вата".

Долго ждать не пришлось. , Вы просили пример насчёт "палай вата".Долго ждать не пришлось. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:29 Re: Політичні дискусії kalinavalera1 написав: Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ? Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ?

Ви, батенька, дурачком не прикидайтесь. Кремлеботи несуть пропаганду Кремля!

І ви саме цим і займаєтесь.

kalinavalera1 написав: На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего. На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего.

Конечно плохо!! Только "за поребриком" хорошо живут. Ви, батенька, дурачком не прикидайтесь. Кремлеботи несуть пропаганду Кремля!І ви саме цим і займаєтесь.Конечно плохо!! Только "за поребриком" хорошо живут. andrijk777

Повідомлень: 1680 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:43 andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: andrijk777 написав: kalinavalera1

Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.

Шото я вас зразу не розкусив...

В мене останнє до вас питання(не по методичці):

Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.

Чого це Україну вони так грабують , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га? Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.Шото я вас зразу не розкусив...В мене останнє до вас питання(не по методичці):Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.Чого це Україну вони так грабують, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?

1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти . 1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .

Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори. Геніально!

Цікаво, як це виглядає в реальності:

Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!" Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори.Геніально!Цікаво, як це виглядає в реальності:Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!"





Откуда такая глупость ? таких глупых людей не бывает. Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?

Первично жена приносит мне с рынка сырое мясо. И предлагает самому его приготовить . Она на рынок сходила - а ты - муж -приготовь . Я иногда люблю приготовить мясо. Но не всегда. Если я не хочу сегодня готовить - то я рпредлагаю свои условия , например я завтра приготовлю и схожу на рынок , а ты сегодня. ну это пример. Если я не хочу готовить з- а мне жена принесла сырое мясо - это не значит , что мы будем жрать сырое мясо на ужин. И не значит - что жена мой враг и хочет , что бы я ел сырое. Но если муж обещает жене приготовить мясо к ужину, а сам хватает это сырое мясо и и бежит к соседям его быстро продать и пропить , напивается самогонки - оставляет жену без ужина , и вернуться пьяным и мерзким - это алгоритм украинских политиков. Но у них есть выбор. Представители ЕС ничего не должны украинцам . А вот наши политики дают присягу народу Украины и должны нам обеспечить благополучную жизнь. Разницу понимаете ? Деятельность политика - это поиск компромиссов и более выгодных условий для своей нации. Странно если за Пороха эту работу стали бы выполнять представители других стран. Они слоставляют договор максимально в интерсах своей страны - а не нашей. Они присягали своему народу , а не Украине. Понимаете ? Откуда такая глупость ? таких глупых людей не бывает. Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?Первично жена приносит мне с рынка сырое мясо. И предлагает самому его приготовить . Она на рынок сходила - а ты - муж -приготовь . Я иногда люблю приготовить мясо. Но не всегда. Если я не хочу сегодня готовить - то я рпредлагаю свои условия , например я завтра приготовлю и схожу на рынок , а ты сегодня. ну это пример. Если я не хочу готовить з- а мне жена принесла сырое мясо - это не значит , что мы будем жрать сырое мясо на ужин. И не значит - что жена мой враг и хочет , что бы я ел сырое. Но если муж обещает жене приготовить мясо к ужину, а сам хватает это сырое мясо и и бежит к соседям его быстро продать и пропить , напивается самогонки - оставляет жену без ужина , и вернуться пьяным и мерзким - это алгоритм украинских политиков. Но у них есть выбор. Представители ЕС ничего не должны украинцам . А вот наши политики дают присягу народу Украины и должны нам обеспечить благополучную жизнь. Разницу понимаете ? Деятельность политика - это поиск компромиссов и более выгодных условий для своей нации. Странно если за Пороха эту работу стали бы выполнять представители других стран. Они слоставляют договор максимально в интерсах своей страны - а не нашей. Они присягали своему народу , а не Украине. Понимаете ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 22 жов, 2019 00:49, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4964 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:48

Впечатления исключительные!

Интересно, кто сегодня дежурил.

Судя по цитатам, удаления постов ну очень показательные. И оставление постов тоже.

shapo банили значительно быстрее и ни за что.

Форум прогрессирует ускоренными темпами!

С чем всех нас и поздравляю. Почитал форум только поздно вечером.Впечатления исключительные!Интересно, кто сегодня дежурил.Судя по цитатам, удаления постов ну очень показательные. И оставление постов тоже.банили значительно быстрее и ни за что.Форум прогрессирует ускоренными темпами!С чем всех нас и поздравляю. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4339434043414342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гістьМодератори: ТупУм