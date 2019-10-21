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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 23:44
zРадио написав: Starikan написав:
ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".
Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?
Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...
Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе.
Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторством
ЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеям
Лозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Пон 21 жов, 2019 23:56
andrijk777 написав:kalinavalera1
Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.
Шото я вас зразу не розкусив...
В мене останнє до вас питання(не по методичці):
Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.
Чого це Україну вони так грабують
, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?
Как всегда пишете без логики и смысла ? Как вам это удается ?
Вы нигде не найдете мои аргументы. О каких методичках - штамповках речь ? Все что я пишу - эксклюзив и это очевидно даже слепому. Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ? Это кремлеботы сделали нас нищими ? Я не русофоб. Вы нигде не найдете ни малейшего подтекста - не в интерсах украинцев. Все мои убеждения - их цель и основа - благополучие украинского народа - наше. И ничего вы не найдете иного. Поскольку РФ наш сосед то в интересах украинцев - как сказал президент США очень разумно - что переехать от русских мы можем только в Антарктид Пока мы туда не перехали - у нас только один выход приспосабливаться к такому соседу. Это не я так считаю - а президент США, И я с ним согласен, как любой вменяемый чел. Это что касается американцев ? Они разные. Как и россияне. Задача политиков находить компромиссы. И конечно не продавать интересы своего народа и его землю.
Во всех случаях , когда амеры - как вы пишете были "плохие" нужно было с ними торговаться, это всегда нужно , это дело политиков , но не с ыгодой для своего кармана и с ущербом для своего народа. Нужно достойно и правильно отстаивать свои интересы. А не продаваться за 100 долларов. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость , предательство лидеров - не только первого эшелона власти . Я не пишу что американцы "плохие". наоборот я вам написал - что налогоплательщик США не желает обогащаться за наш счет. Но ряд приватных особ - владельцы ТНК - желают обогатиться за наш счет. Они вообще желают обогащаться не важно за чей счет. И готовы обогащаться на разных гибких условиях. Если наши политики нас предают и продают по дешевке - коммерсы США рады этому и используют такую возможность. И не устраивайте тут глупые штамповки - типа "американцы - плохие". Они разные и имеют свои коммерческие интересы. Есть и плохие среди них, и даже одиозные личности - которым закрыт въезд во многие страны мира. К примеру Сорос. Который по фактам из СМИ содержит наших чиновников.
Или к примеру американский поляк Бжезинский. Он возможно даже имел против нас "зуб" , ну какие-то комплексы у него были точно. Но он умер. Я вам сразу ответил - на ваш глупый вопрос - "чего нам ждать" - написал разумный и логичный ответ " это зависит от нас , как мы будем сопротивляться, то есть торговаться и тп". Я не писал глупость которую вы сами придумали - что американцы - плохие. Возможно у вас примитивное мышление и мыслить не примитивными категориями вы не можете ? Кроме того - выгодно ли было для Эстонцев влияние США - тут много вопросов. Или например Корейцы ? Ведь смысл существования любой нации и страны - это благополучие народа , хорошая жизнь людей. А вы как цель подменяете - развитие промышленности и огромные выгоды - которые там получают ТНК. Еще раз - доллары им не нужны по большому счету - они сами их печатают. На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего. кстати есть проверочный вопрос для уточнения на сколько хорошо там людям . Это стоимость и динамика цен на недвижимость. Так вот цены в этих странах на недвигу сильно упали за исключением курортов типа Юрмалы. и точно - там все получают от Ес достойные пособия при их безработице - то есть всем гарантирован прожиточны минимум европейского уровня. А у нас пенсы имеют 1.5 доллара в день и подыхают от болезней без лекарств и мед помощи, и недоедания, холода. И кстати без газа т отопления - при том , что это они оплатили и своими руками построили ГТС и и разведли и разработали своими руками и деньгами наши газовы месторождения. Новых у нас никтло не профинансировал!!!! так вот с ни - с пенсов - за их газ , доставленный по ГТС тот же сынок Байдена с своим папашей Байденом - требует огромыне деньги и укладывает наших пенсов в могилу от нищеты, холода и голода . Он их грабит до нитки. Байдены - конкретно плохие американцы - особо циничные преступники. Место им в тюрьме с их украинским подельником П.П. Амеры разные.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Вів 22 жов, 2019 00:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:04
andrijk777 написав:
......
між іншим в Порошенка сяка-така програма була)
......
Яка програма була у Порошенка в 2014?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:20
Faceless
, позвольте Вас спросить, пост Переса viewtopic.php?p=4775938#p4775938
тоже не антисемитизм?
Когда он пишет о жидах, он тоже имеет ввиду оппоблок?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:26
kalinavalera1 написав: andrijk777 написав:kalinavalera1
Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.
Шото я вас зразу не розкусив...
В мене останнє до вас питання(не по методичці):
Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.
Чого це Україну вони так грабують
, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?
1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .
Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори.
Геніально!
Цікаво, як це виглядає в реальності:
Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!"
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:27
песикот
Перес де Куэльяр написав:
......
То підгорає? Палай вата! А Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Як тобі, ніяковієш? Досить скиглити чухонець, запам"ятай - Україна понад усе!
, Вы просили пример насчёт "палай вата".
Долго ждать не пришлось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:29
kalinavalera1 написав:
Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ?
Ви, батенька, дурачком не прикидайтесь. Кремлеботи несуть пропаганду Кремля!
І ви саме цим і займаєтесь.
kalinavalera1 написав:
На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего.
Конечно плохо!! Только "за поребриком" хорошо живут.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:43
andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: andrijk777 написав:kalinavalera1
Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.
Шото я вас зразу не розкусив...
В мене останнє до вас питання(не по методичці):
Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.
Чого це Україну вони так грабують
, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?
1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .
Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори.
Геніально!
Цікаво, як це виглядає в реальності:
Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!"
Откуда такая глупость ? таких глупых людей не бывает. Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?
Первично жена приносит мне с рынка сырое мясо. И предлагает самому его приготовить . Она на рынок сходила - а ты - муж -приготовь . Я иногда люблю приготовить мясо. Но не всегда. Если я не хочу сегодня готовить - то я рпредлагаю свои условия , например я завтра приготовлю и схожу на рынок , а ты сегодня. ну это пример. Если я не хочу готовить з- а мне жена принесла сырое мясо - это не значит , что мы будем жрать сырое мясо на ужин. И не значит - что жена мой враг и хочет , что бы я ел сырое. Но если муж обещает жене приготовить мясо к ужину, а сам хватает это сырое мясо и и бежит к соседям его быстро продать и пропить , напивается самогонки - оставляет жену без ужина , и вернуться пьяным и мерзким - это алгоритм украинских политиков. Но у них есть выбор. Представители ЕС ничего не должны украинцам . А вот наши политики дают присягу народу Украины и должны нам обеспечить благополучную жизнь. Разницу понимаете ? Деятельность политика - это поиск компромиссов и более выгодных условий для своей нации. Странно если за Пороха эту работу стали бы выполнять представители других стран. Они слоставляют договор максимально в интерсах своей страны - а не нашей. Они присягали своему народу , а не Украине. Понимаете ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Вів 22 жов, 2019 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:48
Почитал форум только поздно вечером.
Впечатления исключительные!
Интересно, кто сегодня дежурил.
Судя по цитатам, удаления постов ну очень показательные. И оставление постов тоже. shapo
банили значительно быстрее и ни за что.
Форум прогрессирует ускоренными темпами!
С чем всех нас и поздравляю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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