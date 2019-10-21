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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4340434143424343 Додано: Вів 22 жов, 2019 01:10 freeze написав: andrijk777 написав: Нічого УКРАЇНСЬКОГО у нього не було. Так, твори його відомі, але "отчизна" у нього одна - Російська імперія(пізніше СССР).



Булкагов коренной киевлянин, в нескольких поколениях, который много сделал для того, чтобы Киев знали и уважали по всему свету, всемирно признанный писатель.

Булкагов коренной киевлянин, в нескольких поколениях, который много сделал для того, чтобы Киев знали и уважали по всему свету, всемирно признанный писатель.



Это известный и уже порядком заезженный националистический поступат "Украина для украинцев". Ура-патриоты не считают своими ни Булгакова, ни Мечникова, ни Королева, ни Глушкова, ни Амосова... Это известный и уже порядком заезженный националистический поступат "Украина для украинцев". Ура-патриоты не считают своими ни Булгакова, ни Мечникова, ни Королева, ни Глушкова, ни Амосова... zРадио

Повідомлень: 3892 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 02:13 andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ? Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?

А Порох такий лох, що не знає який договір підписала Польща?

Договір з Україною є у відкритому доступі, а договір з Польщею - це секретний документ?

Ви "палитесь" майже в кожному реченні.

Пішов я спати. "Цікаво" було почитати ваші "перли". Особливо смішно було про Сороса і як він долар по 8 купляв а через місяць по 36 продавав. От хитрий жук. А Порох такий лох, що не знає який договір підписала Польща?Договір з Україною є у відкритому доступі, а договір з Польщею - це секретний документ?Ви "палитесь" майже в кожному реченні.Пішов я спати. "Цікаво" було почитати ваші "перли". Особливо смішно було про Сороса і як він долар по 8 куплявпо 36 продавав. От хитрий жук.

Конечно Порох знал, какой договор подписала Польша. Но ПП имел другую цель. Это же очевидно даже глупцу из фактов. Нужен был ПП откат в свой карман и он готов был на любой вред и ущерб нации сделать, чтобы поиметь с этого выгоду. А польскому президенту нужно было другое , чем ПП - он добивался благополучие для поляков - он патриот обычный - все для поляков . Логика фактов и событий очевидна. Полякам такой договор тоже принесли не сразу - 9 лет упорного торга и достойный результат. То что вы пишете не логично и бессмысленно. Дикая дичь. Хорошо живут в ЕС,хотя не везде, а не в России - выкиньте вашу методичку - которую Сорос профинансировал. Он финансирует и нанимает полудурков. Хорошо живут во Франции, Голландии, Италии, отлично в Монако , мне там больше всего понравилось, очень достойная жизнь в Бельгии и Германии, не плохо в Венгрии , Хорватии. Не плохо в Черногории. Но уже ближе к РФ. там много россиян паокупают квартиры - типа дачи на море. Что касается России - то я вам сегодня уже писал - там не очень хорошо, там тоже как у нас многое . Но все же там лучше чем у нас или у болгвр. Куда не поедешь - везде русские туристы. Хоть Таиланд, или к примеру Болгария - там много русских живет - русские пенсионеры покупают квартиры в Болгарии - и отлично живут на русскую пенсию, лучше самих болгар на болгарскую пенсию, и с нашими пенсами - русских пенсов не сравнить, там пенсов не уничтожают. Сами болгары живут бедно - недвига очень дешевая, даже на курортах - цены не особо высокие. В конце сентябре был на Сицилии, район Таормины. На побережье в отеле только русские и сами итальянцы там отдыхают на море. В самой Таормине - она на горе - там со всего мира туристы. Город - сказочной красоты. А Сорос - гугл вам в помощь. Поищите другие источники, американские вот еще ссылка.. https://baltnews.ee/mir/20170216/1015709043.html Я обычно смотрю на логическую связь фактов и событий и все становится очевидно. Даже если СМИ искажают и перекручивают - факты - упрямая вещь. Конечно Порох знал, какой договор подписала Польша. Но ПП имел другую цель. Это же очевидно даже глупцу из фактов. Нужен был ПП откат в свой карман и он готов был на любой вред и ущерб нации сделать, чтобы поиметь с этого выгоду. А польскому президенту нужно было другое , чем ПП - он добивался благополучие для поляков - он патриот обычный - все для поляков . Логика фактов и событий очевидна. Полякам такой договор тоже принесли не сразу - 9 лет упорного торга и достойный результат. То что вы пишете не логично и бессмысленно. Дикая дичь. Хорошо живут в ЕС,хотя не везде, а не в России - выкиньте вашу методичку - которую Сорос профинансировал. Он финансирует и нанимает полудурков. Хорошо живут во Франции, Голландии, Италии, отлично в Монако , мне там больше всего понравилось, очень достойная жизнь в Бельгии и Германии, не плохо в Венгрии , Хорватии. Не плохо в Черногории. Но уже ближе к РФ. там много россиян паокупают квартиры - типа дачи на море. Что касается России - то я вам сегодня уже писал - там не очень хорошо, там тоже как у нас многое . Но все же там лучше чем у нас или у болгвр. Куда не поедешь - везде русские туристы. Хоть Таиланд, или к примеру Болгария - там много русских живет - русские пенсионеры покупают квартиры в Болгарии - и отлично живут на русскую пенсию, лучше самих болгар на болгарскую пенсию, и с нашими пенсами - русских пенсов не сравнить, там пенсов не уничтожают. Сами болгары живут бедно - недвига очень дешевая, даже на курортах - цены не особо высокие. В конце сентябре был на Сицилии, район Таормины. На побережье в отеле только русские и сами итальянцы там отдыхают на море. В самой Таормине - она на горе - там со всего мира туристы. Город - сказочной красоты. А Сорос - гугл вам в помощь. Поищите другие источники, американские вот еще ссылка..Я обычно смотрю на логическую связь фактов и событий и все становится очевидно. Даже если СМИ искажают и перекручивают - факты - упрямая вещь. kalinavalera1

Повідомлень: 4965 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4340434143424343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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