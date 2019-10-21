Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kalinavalera1 написав: Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?
А Порох такий лох, що не знає який договір підписала Польща? Договір з Україною є у відкритому доступі, а договір з Польщею - це секретний документ? Ви "палитесь" майже в кожному реченні. Пішов я спати. "Цікаво" було почитати ваші "перли". Особливо смішно було про Сороса і як він долар по 8 купляв а через місяць по 36 продавав. От хитрий жук.
Конечно Порох знал, какой договор подписала Польша. Но ПП имел другую цель. Это же очевидно даже глупцу из фактов. Нужен был ПП откат в свой карман и он готов был на любой вред и ущерб нации сделать, чтобы поиметь с этого выгоду. А польскому президенту нужно было другое , чем ПП - он добивался благополучие для поляков - он патриот обычный - все для поляков . Логика фактов и событий очевидна. Полякам такой договор тоже принесли не сразу - 9 лет упорного торга и достойный результат. То что вы пишете не логично и бессмысленно. Дикая дичь. Хорошо живут в ЕС,хотя не везде, а не в России - выкиньте вашу методичку - которую Сорос профинансировал. Он финансирует и нанимает полудурков. Хорошо живут во Франции, Голландии, Италии, отлично в Монако , мне там больше всего понравилось, очень достойная жизнь в Бельгии и Германии, не плохо в Венгрии , Хорватии. Не плохо в Черногории. Но уже ближе к РФ. там много россиян паокупают квартиры - типа дачи на море. Что касается России - то я вам сегодня уже писал - там не очень хорошо, там тоже как у нас многое . Но все же там лучше чем у нас или у болгвр. Куда не поедешь - везде русские туристы. Хоть Таиланд, или к примеру Болгария - там много русских живет - русские пенсионеры покупают квартиры в Болгарии - и отлично живут на русскую пенсию, лучше самих болгар на болгарскую пенсию, и с нашими пенсами - русских пенсов не сравнить, там пенсов не уничтожают. Сами болгары живут бедно - недвига очень дешевая, даже на курортах - цены не особо высокие. В конце сентябре был на Сицилии, район Таормины. На побережье в отеле только русские и сами итальянцы там отдыхают на море. В самой Таормине - она на горе - там со всего мира туристы. Город - сказочной красоты. А Сорос - гугл вам в помощь. Поищите другие источники, американские вот еще ссылка..https://baltnews.ee/mir/20170216/1015709043.html Я обычно смотрю на логическую связь фактов и событий и все становится очевидно. Даже если СМИ искажают и перекручивают - факты - упрямая вещь.