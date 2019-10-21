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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 жов, 2019 00:26
kalinavalera1 написав: andrijk777 написав:kalinavalera1
Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.
Шото я вас зразу не розкусив...
В мене останнє до вас питання(не по методичці):
Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.
Чого це Україну вони так грабують
, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?
1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .
Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори.
Геніально!
Цікаво, як це виглядає в реальності:
Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!"
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:29
kalinavalera1 написав:
Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ?
Ви, батенька, дурачком не прикидайтесь. Кремлеботи несуть пропаганду Кремля!
І ви саме цим і займаєтесь.
kalinavalera1 написав:
На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего.
Конечно плохо!! Только "за поребриком" хорошо живут.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 01:03
kalinavalera1 написав:
Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?
А Порох такий лох, що не знає який договір підписала Польща?
Договір з Україною є у відкритому доступі, а договір з Польщею - це секретний документ?
Ви "палитесь" майже в кожному реченні.
Пішов я спати. "Цікаво" було почитати ваші "перли". Особливо смішно було про Сороса і як він долар по 8 купляв а через місяць
по 36 продавав. От хитрий жук.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 07:01
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