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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4336433743384339
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:26

  kalinavalera1 написав:
  andrijk777 написав:kalinavalera1
Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.
Шото я вас зразу не розкусив...
В мене останнє до вас питання(не по методичці):
Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.
Чого це Україну вони так грабують :mrgreen: , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?

1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .

Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори. :mrgreen: :mrgreen: Геніально!
Цікаво, як це виглядає в реальності:
Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!" :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:29

Re: Політичні дискусії

  kalinavalera1 написав:Что касается "кремлеботов" - то за чем вам они вообще ?

Ви, батенька, дурачком не прикидайтесь. Кремлеботи несуть пропаганду Кремля!
І ви саме цим і займаєтесь.
  kalinavalera1 написав:На сколько хорошо живут в Латвии , Литве и Эстонии ? Сам там не был. Читал что живут плохо, полная безработица и развал всего.

Конечно плохо!! Только "за поребриком" хорошо живут.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 01:03

  kalinavalera1 написав: Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?

А Порох такий лох, що не знає який договір підписала Польща? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Договір з Україною є у відкритому доступі, а договір з Польщею - це секретний документ? :mrgreen: :mrgreen:
Ви "палитесь" майже в кожному реченні.
Пішов я спати. "Цікаво" було почитати ваші "перли". Особливо смішно було про Сороса і як він долар по 8 купляв а через місяць по 36 продавав. От хитрий жук.
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