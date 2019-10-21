Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:kalinavalera1 Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет. Шото я вас зразу не розкусив... В мене останнє до вас питання(не по методичці): Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д. Чого це Україну вони так грабують , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?
1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .
Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори. Геніально! Цікаво, як це виглядає в реальності: Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!"
kalinavalera1 написав: Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?
А Порох такий лох, що не знає який договір підписала Польща? Договір з Україною є у відкритому доступі, а договір з Польщею - це секретний документ? Ви "палитесь" майже в кожному реченні. Пішов я спати. "Цікаво" було почитати ваші "перли". Особливо смішно було про Сороса і як він долар по 8 купляв а через місяць по 36 продавав. От хитрий жук.
09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.
Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.
The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3 March 1918 between the Russian SFSR and the Central Powers, but prior to that on 9 February 1918, the Central Powers signed an exclusive protectorate treaty (German: Brotfrieden, "peace for bread") with the Ukrainian People's Republic as part of the negotiations that took place in Brest-Litovsk, Grodno Governorate (now Brest, Belarus) recognizing the sovereignty of the Ukrainian republic. Although not formally annexing the territory of the former Russian Empire, Germany and Austria-Hungary secured food-supply support in return for providing military protection. The Quadruple Alliance recognized Ukraine as a neutral state.
Клоуни на міжнародній арені!!! Відсотки підтримкм головного зеленого клоуна - постійно падають. Чи не пора йому їхати на Ростов???
"По прошествии выборов Зеленскому есть много чего предъявить, но в плане войны он очевидно был искренен. Потому что за пять месяцев пустить под откос всё то, над чем миллионы людей работали пять лет, — для этого трудиться надо только искренне и вдохновенно, как на рояле.
Менее чем за полгода президентства Зеленского Россия триумфально вернулась в ПАСЕ, не выполнив ни одного из условий, которые для этого выдвигались, без извинений и признания. Появились разговоры о возможности возвращения России в клуб «Большой восьмёрки». Украина отдала Путину ключевого свидетеля по делу сбитого РФ на Донбассе малазийского «Боинга». Потом парламент Нидерландов решил расследовать уже роль Украины в крушении МН17, а Малайзия вдруг засомневалась в причастности России.
Зеленский стал причиной третьей в истории США процедуры импичмента президента и посмешищем мирового масштаба, Моникой Зеленски. Попутно оскорбив главного европейского союзника Украины в борьбе с Россией — Германию. Это не говоря об очень показательном трепании президента Украины за щёчку в Брюсселе и невероятно «удачном» выборе заграничных визитов в принципе — отбор как будто проходил по принципу «надо ехать туда, где как раз после выборов идёт передача власти».
С войной тренд на позор сохранен. Разведение в Станице Луганской без каких-либо уступок со стороны России и без хоть какого-то снижения количества обстрелов. И планы продолжить разведение в Петровском и Золотом — ведь кейс Станицы Луганской так успешен. А то, что местные жители умоляют не уходить ВСУ, потому что в отличие от Зеленского прекрасно понимают, чем им это грозит — так это всё происки врагов (конечно не тех, что за поребриком)."
смотрю домен и открывать ссылку ваще не хочется. Можно вопрос, а чего не вернуть Львову историческое название - Лемберг? Чтобы историю не крали, поляки и коммунисты клятые! Да и вообще как можно украсть историю у страны, которой не было до 1991г.? это что же получается? Русские украли немного истории у Буковины, немного у Австро-Венгрии, чуть-чуть у Литовского княжества, довольно много у Польши, часть у греков/татар/турков и далее по списку. Вот, блин, ворюги! Гаагский трибунал плачет!
Коломойский о скандальной шутке "95 квартала": Гонтарева – де*** и невменяшка, Милованов – де-бил, а Бородянский – подонок ...реальный курс, который должен был быть сегодня в стране, – это на уровне 12 гривен за доллар.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского, в котором он назвал министра де-билом и сказал, что ему необходимо уйти в отставку. Об этом стало известно во время брифинга, который транслировали в эфире "112 Украина".
При этом Милованов пошутил и сказал, что не отрицал, что он де-бил.
"Я никогда не скрывал, что я де-бил. Шучу, конечно же", - сказал Тимофей Милованов.
смотрю домен и открывать ссылку ваще не хочется. Можно вопрос, а чего не вернуть Львову историческое название - Лемберг? Чтобы историю не крали, поляки и коммунисты клятые! Да и вообще как можно украсть историю у страны, которой не было до 1991г.? это что же получается? Русские украли немного истории у Буковины, немного у Австро-Венгрии, чуть-чуть у Литовского княжества, довольно много у Польши, часть у греков/татар/турков и далее по списку. Вот, блин, ворюги! Гаагский трибунал плачет!
спалився ще один ольгинець
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/