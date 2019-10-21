Додано: Вів 22 жов, 2019 09:03

Schmit написав:

Клоуни на міжнародній арені!!!Відсотки підтримкм головного зеленого клоуна - постійно падають.Чи не пора йому їхати на Ростов???"По прошествии выборов Зеленскому есть много чего предъявить, но в плане войны он очевидно был искренен. Потому что за пять месяцев пустить под откос всё то, над чем миллионы людей работали пять лет, — для этого трудиться надо только искренне и вдохновенно, как на рояле.Менее чем за полгода президентства Зеленского Россия триумфально вернулась в ПАСЕ, не выполнив ни одного из условий, которые для этого выдвигались, без извинений и признания. Появились разговоры о возможности возвращения России в клуб «Большой восьмёрки». Украина отдала Путину ключевого свидетеля по делу сбитого РФ на Донбассе малазийского «Боинга». Потом парламент Нидерландов решил расследовать уже роль Украины в крушении МН17, а Малайзия вдруг засомневалась в причастности России.Зеленский стал причиной третьей в истории США процедуры импичмента президента и посмешищем мирового масштаба, Моникой Зеленски. Попутно оскорбив главного европейского союзника Украины в борьбе с Россией — Германию. Это не говоря об очень показательном трепании президента Украины за щёчку в Брюсселе и невероятно «удачном» выборе заграничных визитов в принципе — отбор как будто проходил по принципу «надо ехать туда, где как раз после выборов идёт передача власти».С войной тренд на позор сохранен. Разведение в Станице Луганской без каких-либо уступок со стороны России и без хоть какого-то снижения количества обстрелов. И планы продолжить разведение в Петровском и Золотом — ведь кейс Станицы Луганской так успешен. А то, что местные жители умоляют не уходить ВСУ, потому что в отличие от Зеленского прекрасно понимают, чем им это грозит — так это всё происки врагов (конечно не тех, что за поребриком)."