Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:kalinavalera1 Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет. Шото я вас зразу не розкусив... В мене останнє до вас питання(не по методичці): Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д. Чого це Україну вони так грабують , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?
1. Торговаться нужно достойно и правильно. Вести себя разумно. Наверное корейские политики или Эстонские не предавали свою нацию и не готовы были продать ее интересы и подписывать убыточные догворы , и уничтожать свой народ нищетой и безработицей ? А требовали правильные условия - я же вам привел пример - Польшу. наша проблема - продажность и профессиональная подлость и предательство лидеров - не только первого эшелона власти .
Ага. Тобто МИ(наші лідери) винуваті що підписують не вигідні договори. Геніально! Цікаво, як це виглядає в реальності: Приносять Порошенко договір, аналогічний як підписала Польща, а він такий: "НІ! НЕ ПІДПИШУ! Цей договір не знищує народ, не робить людей безробітними. Давайте інший договір! Давайте такий договір щоб українці ніщі були, щоб газ вам безплатно віддавали, щоб ціни росли!!! Я тільки збитковий договір підпишу!!"
kalinavalera1 написав: Пороху приносят сырой договор. Не такой - как подписали поляки. Приносят самый не выгодный догвор - что бы заставить торговаться и делать свои предложения - вы нам то, а мы вам это ? Вы понимаете что такое ТОРГОВЛЯ? Или вы совсем - клиниика ?
А Порох такий лох, що не знає який договір підписала Польща? Договір з Україною є у відкритому доступі, а договір з Польщею - це секретний документ? Ви "палитесь" майже в кожному реченні. Пішов я спати. "Цікаво" було почитати ваші "перли". Особливо смішно було про Сороса і як він долар по 8 купляв а через місяць по 36 продавав. От хитрий жук.
09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.
Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.
The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3 March 1918 between the Russian SFSR and the Central Powers, but prior to that on 9 February 1918, the Central Powers signed an exclusive protectorate treaty (German: Brotfrieden, "peace for bread") with the Ukrainian People's Republic as part of the negotiations that took place in Brest-Litovsk, Grodno Governorate (now Brest, Belarus) recognizing the sovereignty of the Ukrainian republic. Although not formally annexing the territory of the former Russian Empire, Germany and Austria-Hungary secured food-supply support in return for providing military protection. The Quadruple Alliance recognized Ukraine as a neutral state.
Клоуни на міжнародній арені!!! Відсотки підтримкм головного зеленого клоуна - постійно падають. Чи не пора йому їхати на Ростов???
"По прошествии выборов Зеленскому есть много чего предъявить, но в плане войны он очевидно был искренен. Потому что за пять месяцев пустить под откос всё то, над чем миллионы людей работали пять лет, — для этого трудиться надо только искренне и вдохновенно, как на рояле.
Менее чем за полгода президентства Зеленского Россия триумфально вернулась в ПАСЕ, не выполнив ни одного из условий, которые для этого выдвигались, без извинений и признания. Появились разговоры о возможности возвращения России в клуб «Большой восьмёрки». Украина отдала Путину ключевого свидетеля по делу сбитого РФ на Донбассе малазийского «Боинга». Потом парламент Нидерландов решил расследовать уже роль Украины в крушении МН17, а Малайзия вдруг засомневалась в причастности России.
Зеленский стал причиной третьей в истории США процедуры импичмента президента и посмешищем мирового масштаба, Моникой Зеленски. Попутно оскорбив главного европейского союзника Украины в борьбе с Россией — Германию. Это не говоря об очень показательном трепании президента Украины за щёчку в Брюсселе и невероятно «удачном» выборе заграничных визитов в принципе — отбор как будто проходил по принципу «надо ехать туда, где как раз после выборов идёт передача власти».
С войной тренд на позор сохранен. Разведение в Станице Луганской без каких-либо уступок со стороны России и без хоть какого-то снижения количества обстрелов. И планы продолжить разведение в Петровском и Золотом — ведь кейс Станицы Луганской так успешен. А то, что местные жители умоляют не уходить ВСУ, потому что в отличие от Зеленского прекрасно понимают, чем им это грозит — так это всё происки врагов (конечно не тех, что за поребриком)."
Коломойский о скандальной шутке "95 квартала": Гонтарева – де*** и невменяшка, Милованов – де-бил, а Бородянский – подонок ...реальный курс, который должен был быть сегодня в стране, – это на уровне 12 гривен за доллар.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского, в котором он назвал министра де-билом и сказал, что ему необходимо уйти в отставку. Об этом стало известно во время брифинга, который транслировали в эфире "112 Украина".
При этом Милованов пошутил и сказал, что не отрицал, что он де-бил.
"Я никогда не скрывал, что я де-бил. Шучу, конечно же", - сказал Тимофей Милованов.
Frant написав:Украина отдала Путину ключевого свидетеля по делу сбитого РФ на Донбассе малазийского «Боинга».
Очень смешно. Оказывается, Светлана Кузьменко знает о сбитом Боинге и роли в этом Цемаха больше, чем расследователи из Bellingcat.
Расследователь Bellingcat Христо Грозев:
По его мнению, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к крушению "Боинга".
"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. [Сейчас на суде] нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – сказал он.
смотрю домен и открывать ссылку ваще не хочется. Можно вопрос, а чего не вернуть Львову историческое название - Лемберг? Чтобы историю не крали, поляки и коммунисты клятые! Да и вообще как можно украсть историю у страны, которой не было до 1991г.? это что же получается? Русские украли немного истории у Буковины, немного у Австро-Венгрии, чуть-чуть у Литовского княжества, довольно много у Польши, часть у греков/татар/турков и далее по списку. Вот, блин, ворюги! Гаагский трибунал плачет!
Ну капець ... Ви реально не знаєте взагалі історію населення Львова за часів СРСР ? Наприклад , де поляки , які жили до війни у Львові ? Ну Ви , схоже , таки по тим же підручникам , що й Волгарь ( ще радянським ) щось вчили . А з 1991 більше нічого не читали ...