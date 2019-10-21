Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4337433843394340 Додано: Вів 22 жов, 2019 10:54 Re: Політичні дискусії Puente написав: де поляки , які жили до війни у Львові ? де поляки , які жили до війни у Львові ?

radiosvoboda:

08 вересня 2019

...

9 вересня 1944 року у місті Люблін була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Цей документ передбачав переселення на територію України всіх українців, які проживали у повітах Холмщини у Польщі, а також евакуацію у сусідню державу всіх поляків і євреїв, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 року, тобто жили в Україні.

...

https://www.radiosvoboda.org/a/deportat ... 52784.html yanyura Повідомлень: 4958 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1211 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 11:19 andrijk777 написав: Starikan написав: ЗЕ является следствием, а не причиной.

Следствием Порошенко и Ко.

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.

А Овощ - следствие Юща и Ко.

А Ющ - и так далее...

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.А Овощ - следствие Юща и Ко.А Ющ - и так далее...

А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний.

Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука.

Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми.

Яник - наслідок невдахи Юща.

Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція.

Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха. А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний.Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука.Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми.Яник - наслідок невдахи Юща.Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція.Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха.

+1000500



Коллега freeze неоднократно замечал, что так, как ПАП (его действия, а также Ко) способствовал продвижению ЗЕ, наверное не смог бы никто.



Фишка-то в чём?

Почему цепочка привязана к ПО?

Потому что ПО не сделал ничего для альтернативы ЗЕ.

Ничего.

Поперся сам..., имея такие исходные.

Поэтому логическая цепочка в данном случае обоснована. +1000500Коллега freeze неоднократно замечал, что так, как ПАП (его действия, а также Ко) способствовал продвижению ЗЕ, наверное не смог бы никто.Фишка-то в чём?Почему цепочка привязана к ПО?Потому что ПО не сделал ничего для альтернативы ЗЕ.Ничего.Поперся сам..., имея такие исходные.Поэтому логическая цепочка в данном случае обоснована. detroytred

Повідомлень: 22252 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 11:37 Starikan написав: zРадио написав: Starikan написав: ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".

ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все". Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?

Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"... Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...

Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе.

Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторством

ЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеям



Лозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский. Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе.Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторствомЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеямЛозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский.

Вот именно!



ЗЕ возник в условиях, созданных ПАПом.

Именно ПАП подвёл к выбору: или он, или ЗЕ.

Именно ПАП после Майдана настолько разочаровал общество в надежде на прежние элиты, что дал почву феномену ЗЕ.



ЗЕ только воспользовался... предоставленным. ПАПом и Ко.

Сериал и пр. явились лишь средством достижения, а не ключевой причиной. Вот именно!ЗЕ возник в условиях, созданных ПАПом.Именно ПАП подвёл к выбору: или он, или ЗЕ.Именно ПАП после Майдана настолько разочаровал общество в надежде на прежние элиты, что дал почву феномену ЗЕ.ЗЕ только воспользовался... предоставленным. ПАПом и Ко.Сериал и пр. явились лишь средством достижения, а не ключевой причиной. detroytred

Повідомлень: 22252 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4337433843394340 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм