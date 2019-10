Додано: Вів 22 жов, 2019 12:07

Волгарь написав: Aps написав: Волгарь написав: Поэтому РФ ни в коей мере не претендует не только на руду и чернозем (о чем я писал вчера), но и на людей. Кто хочет/захотел - ПРИЕХАЛ САМ, остальные не нужны (обойдемся) Поэтому РФ ни в коей мере не претендует не только на руду и чернозем (о чем я писал вчера), но и на людей. Кто хочет/захотел - ПРИЕХАЛ САМ, остальные не нужны (обойдемся)



Возникает закономерный вопрос.

Если РФ ничего от Украины не надо, то какого х.. она к нам пристала? Возникает закономерный вопрос.Если РФ ничего от Украины не надо, то какого х.. она к нам пристала?

Законный вопрос. РФ, хотим мы этого или нет, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА, т.е. страна, являющаяся СУБЪЕКТОМ международного права. Одно из максимум 3-х государств, имеющим возможность вмешиваться в дела других государств.

Украина - объект международного права, т.е. страна, в дела которой можно безнаказанно вмешиваться по праву силу. Обычный классический ИМПЕРИАЛИЗМ.

С учетом того, что после весны 99-го СИЛА ПРАВА уступила место ПРАВУ СИЛЫ - вполне закономерный результат. Хорошо это или плохо? Очевидно, что плохо. Но обуздать российский империализм сейчас так же невозможно, как американский или китайский.

Самое плохое же заключается в том, что правящие круги РФ проводили/проводят/и будут несомненно проводить в дальнейшем политику удушения Украины. Законный вопрос. РФ, хотим мы этого или нет, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА, т.е. страна, являющаяся СУБЪЕКТОМ международного права. Одно из максимум 3-х государств, имеющим возможность вмешиваться в дела других государств.Украина - объект международного права, т.е. страна, в дела которой можно безнаказанно вмешиваться по праву силу. Обычный классический ИМПЕРИАЛИЗМ.С учетом того, что после весны 99-го СИЛА ПРАВА уступила место ПРАВУ СИЛЫ - вполне закономерный результат. Хорошо это или плохо? Очевидно, что плохо. Но обуздать российский империализм сейчас так же невозможно, как американский или китайский.Самое плохое же заключается в том, что правящие круги РФ проводили/проводят/и будут несомненно проводить в дальнейшем политику удушения Украины.

Що цікаво, чому Великобританія проводить дружню політику відносно колишніх колоній, а Росія ворожу? Зайва хромосома? Що цікаво, чому Великобританія проводить дружню політику відносно колишніх колоній, а Росія ворожу? Зайва хромосома?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/