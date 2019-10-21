Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:де поляки , які жили до війни у Львові ?
radiosvoboda:
08 вересня 2019 ... 9 вересня 1944 року у місті Люблін була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Цей документ передбачав переселення на територію України всіх українців, які проживали у повітах Холмщини у Польщі, а також евакуацію у сусідню державу всіх поляків і євреїв, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 року, тобто жили в Україні. ...
ЗЕ является следствием, а не причиной. Следствием Порошенко и Ко.
Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко. А Овощ - следствие Юща и Ко. А Ющ - и так далее...
А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний. Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука. Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми. Яник - наслідок невдахи Юща. Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція. Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха.
+1000500
Коллега freeze неоднократно замечал, что так, как ПАП (его действия, а также Ко) способствовал продвижению ЗЕ, наверное не смог бы никто.
Фишка-то в чём? Почему цепочка привязана к ПО? Потому что ПО не сделал ничего для альтернативы ЗЕ. Ничего. Поперся сам..., имея такие исходные. Поэтому логическая цепочка в данном случае обоснована.
Starikan написав: ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".
Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана? Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...
Порошенко - продукт не столько майдана, сколько последовавших событий в Крыму и на Донбассе. Вообще "продуктов майдана" было много, не буду перечислять, упомяну только Беню с его добробатами и губернаторством ЗЕ! возник в других условиях и взял за душу образом единственного защитника обездоленных уставших от войны масс и мстителя жирующим богатеям
Лозунг "хуже не будет" скорее ЗЕфильский.
Вот именно!
ЗЕ возник в условиях, созданных ПАПом. Именно ПАП подвёл к выбору: или он, или ЗЕ. Именно ПАП после Майдана настолько разочаровал общество в надежде на прежние элиты, что дал почву феномену ЗЕ.
ЗЕ только воспользовался... предоставленным. ПАПом и Ко. Сериал и пр. явились лишь средством достижения, а не ключевой причиной.
Волгарь написав: Поэтому РФ ни в коей мере не претендует не только на руду и чернозем (о чем я писал вчера), но и на людей. Кто хочет/захотел - ПРИЕХАЛ САМ, остальные не нужны (обойдемся)
Возникает закономерный вопрос. Если РФ ничего от Украины не надо, то какого х.. она к нам пристала?
Законный вопрос. РФ, хотим мы этого или нет, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА, т.е. страна, являющаяся СУБЪЕКТОМ международного права. Одно из максимум 3-х государств, имеющим возможность вмешиваться в дела других государств. Украина - объект международного права, т.е. страна, в дела которой можно безнаказанно вмешиваться по праву силу. Обычный классический ИМПЕРИАЛИЗМ. С учетом того, что после весны 99-го СИЛА ПРАВА уступила место ПРАВУ СИЛЫ - вполне закономерный результат. Хорошо это или плохо? Очевидно, что плохо. Но обуздать российский империализм сейчас так же невозможно, как американский или китайский. Самое плохое же заключается в том, что правящие круги РФ проводили/проводят/и будут несомненно проводить в дальнейшем политику удушения Украины.
Волгарь написав: Поэтому РФ ни в коей мере не претендует не только на руду и чернозем (о чем я писал вчера), но и на людей. Кто хочет/захотел - ПРИЕХАЛ САМ, остальные не нужны (обойдемся)
Возникает закономерный вопрос. Если РФ ничего от Украины не надо, то какого х.. она к нам пристала?
Законный вопрос. РФ, хотим мы этого или нет, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА, т.е. страна, являющаяся СУБЪЕКТОМ международного права. Одно из максимум 3-х государств, имеющим возможность вмешиваться в дела других государств. Украина - объект международного права, т.е. страна, в дела которой можно безнаказанно вмешиваться по праву силу. Обычный классический ИМПЕРИАЛИЗМ. С учетом того, что после весны 99-го СИЛА ПРАВА уступила место ПРАВУ СИЛЫ - вполне закономерный результат. Хорошо это или плохо? Очевидно, что плохо. Но обуздать российский империализм сейчас так же невозможно, как американский или китайский. Самое плохое же заключается в том, что правящие круги РФ проводили/проводят/и будут несомненно проводить в дальнейшем политику удушения Украины.
Що цікаво, чому Великобританія проводить дружню політику відносно колишніх колоній, а Росія ворожу? Зайва хромосома?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина-ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel) заявила, что сомневается в окружении президента Украины Владимира Зеленского, и в том, в какой степени. "Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия "законов о диктатуре" в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана? Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен", - пояснила евродепутат.
"Это очень неприятно и будет иметь последствия. Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартала, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", - констатировала евродепутат. Источник: https://censor.net.ua/n3155159
Що цікаво, чому Великобританія проводить дружню політику відносно колишніх колоній, а Росія ворожу? Зайва хромосома?
По трем причинам. Великобританией (при всех сложностях) управляют политики, которые считают, что Содружество (и все что связано с ним) приносит значительно большую пользу, чем конфронтация. Бывшие колонии Великобритании находятся от нее очень далеко (за исключением Ирландии), и никак не могут повлиять на ситуацию в бывшей метрополии (кроме наплыва цветных мигрантов) У Великобритании РУКИ КОРОТКИ. При всем желании она не может проецировать свою военную силу не только на Индостан, но даже и в Европу.
Puente написав:де поляки , які жили до війни у Львові ?
radiosvoboda:
08 вересня 2019 ... 9 вересня 1944 року у місті Люблін була підписана міждержавна угода між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Цей документ передбачав переселення на територію України всіх українців, які проживали у повітах Холмщини у Польщі, а також евакуацію у сусідню державу всіх поляків і євреїв, які мали польське громадянство до 17 вересня 1939 року, тобто жили в Україні. ...