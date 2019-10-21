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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4338433943404341 Додано: Вів 22 жов, 2019 13:36 andrijk777 написав: .. Англія + США + Канада + інші.. .. Англія + США + Канада + інші.. чего "иншы"? Пишите, "Украина"! По версии ПАП, Украина, чуть ли не краеугольный камень, сдерживающий цивилизованный мир, который никогда-никогда не грабил другие народы (да-да, "внедряя" "демократию"), от нашествия диких орков с Востока. Которые только и знают, как снимать дань с завоеванных территорий!

ЗЫ Вы там еще припомните про закат Римской империи и причины, приведшие к таковому . Может, ассоциации подберете чего "иншы"? Пишите, "Украина"! По версии ПАП, Украина, чуть ли не краеугольный камень, сдерживающий цивилизованный мир, который никогда-никогда не грабил другие народы (да-да, "внедряя" "демократию"), от нашествия диких орков с Востока. Которые только и знают, как снимать дань с завоеванных территорий!ЗЫ Вы там еще припомните про закат Римской империи и причины, приведшие к таковому. Может, ассоциации подберете sequence Повідомлень: 2975 З нами з: 29.12.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 13:37 detroytred

Можна іншу цепочку скласти:

Кравчук(захід) - Кучма(схід) - переміг Схід

Кучма(захід) - Симоненко(схід) - переміг Захід

Ющ(захід) - Яник(схід) - переміг Захід - тут збій(революція), мав перемогти Яник

Тимошенко(захід) - Яник(схід) - переміг Схід

Порох(Захід) - інші(схід) - переміг Захід

Порох(Захід) - Зе(схід) - переміг Схід

2024 рік - ... - переміг Захід Можна іншу цепочку скласти:Кравчук(захід) - Кучма(схід) - перемігКучма(захід) - Симоненко(схід) - перемігЮщ(захід) - Яник(схід) - переміг- тут збій(революція), мав перемогти ЯникТимошенко(захід) - Яник(схід) - перемігПорох(Захід) - інші(схід) - перемігПорох(Захід) - Зе(схід) - переміг2024 рік - ... - переміг andrijk777

Повідомлень: 1686 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 13:48 andrijk777 написав: detroytred

Можна іншу цепочку скласти:

Кравчук(захід) - Кучма(схід) - переміг Схід

Кучма(захід) - Симоненко(схід) - переміг Захід

Ющ(захід) - Яник(схід) - переміг Захід - тут збій(революція), мав перемогти Яник

Тимошенко(захід) - Яник(схід) - переміг Схід

Порох(Захід) - інші(схід) - переміг Захід

Порох(Захід) - Зе(схід) - переміг Схід

2024 рік - ... - переміг Захід Можна іншу цепочку скласти:Кравчук(захід) - Кучма(схід) - перемігКучма(захід) - Симоненко(схід) - перемігЮщ(захід) - Яник(схід) - переміг- тут збій(революція), мав перемогти ЯникТимошенко(захід) - Яник(схід) - перемігПорох(Захід) - інші(схід) - перемігПорох(Захід) - Зе(схід) - переміг2024 рік - ... - переміг

Два момента почему я не касаюсь никаких цепочек. Ни этой, ни Старикана.

Хотя в есть право та, как Вы заметили выше процентов на 50%))



1. Победы в несколько % - это чисто формальные победы. По форме, по закону и не более.

ЗЕ же победил по сути.

2. Менее значимая - колебания и связи конечно же есть, но роль этих факторов требует более глубокого анализа. Два момента почему я не касаюсь никаких цепочек. Ни этой, ни Старикана.Хотя в есть право та, как Вы заметили выше процентов на 50%))1. Победы в несколько % - это чисто формальные победы. По форме, по закону и не более.ЗЕ же победил по сути.2. Менее значимая - колебания и связи конечно же есть, но роль этих факторов требует более глубокого анализа. detroytred

Повідомлень: 22254 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 13:48 Волгарь написав: Империализм есть проведение имперской политики, т.е. грубое наплевательское отношение к международному праву и предпочтениям людей в той или иной стране мира с целью поддержания собственных интересов.

Захватывать ресурсы или территории при этом совершенно не обязательно, не 19-ый век. Империализм есть проведение имперской политики, т.е. грубое наплевательское отношение к международному праву и предпочтениям людей в той или иной стране мира с целью поддержания собственных интересов.Захватывать ресурсы или территории при этом совершенно не обязательно, не 19-ый век.



Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.

Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого. Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого. Aps

Повідомлень: 2895 З нами з: 24.06.15 Подякував: 53 раз. Подякували: 294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 13:55 Aps написав: Волгарь написав: Империализм есть проведение имперской политики, т.е. грубое наплевательское отношение к международному праву и предпочтениям людей в той или иной стране мира с целью поддержания собственных интересов.

Захватывать ресурсы или территории при этом совершенно не обязательно, не 19-ый век. Империализм есть проведение имперской политики, т.е. грубое наплевательское отношение к международному праву и предпочтениям людей в той или иной стране мира с целью поддержания собственных интересов.Захватывать ресурсы или территории при этом совершенно не обязательно, не 19-ый век.



Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.

Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого. Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого.

В курсе.

Ведь конкуренцию за влияние на Украину и пр. цивилизованными методами и инструментами рашка проиграла.

Поэтому прибегла к варварскому прямому решению грубой силой. В курсе.Ведь конкуренцию за влияние на Украину и пр. цивилизованными методами и инструментами рашка проиграла.Поэтому прибегла к варварскому прямому решению грубой силой. detroytred

Повідомлень: 22254 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 14:03 Aps написав: ..

Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.

Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого. ..Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого.

территории сейчас имеют меньшее значение, чем в 19-20 веках, бо население мобильнее. В условную ПольшоРоссию вполне добровольно свалило больше народа, чем было в том же Крыму.

только военное или, корректнее, "геополитическое" значение.

Крым всегда был нужен русским, как точка контроля над Черноморской лужей. Донбасс оттянул границу левее от Москвы, хотя Шостка ближе. территории сейчас имеют меньшее значение, чем в 19-20 веках, бо население мобильнее. В условную ПольшоРоссию вполне добровольно свалило больше народа, чем было в том же Крыму.только военное или, корректнее, "геополитическое" значение.Крым всегда был нужен русским, как точка контроля над Черноморской лужей. Донбасс оттянул границу левее от Москвы, хотя Шостка ближе. sequence Повідомлень: 2975 З нами з: 29.12.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 14:10 detroytred написав: Ведь конкуренцию за влияние на Украину и пр. цивилизованными методами и инструментами рашка проиграла.

Поэтому прибегла к варварскому прямому решению грубой силой. Ведь конкуренцию за влияние на Украину и пр. цивилизованными методами и инструментами рашка проиграла.Поэтому прибегла к варварскому прямому решению грубой силой.

+

Для усіх це очевидно.

Ольгінські тролі навіть не розуміють таких простих речей. Напевне в методичці інше написано.

*В методичці написано - фас на Косово. Але яке відношення Косово має до України, я хз... Для усіх цеОльгінські тролі навіть не розуміють таких простих речей. Напевне в методичці інше написано.*В методичці написано -на Косово. Але яке відношення Косово має до України, я хз... Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 жов, 2019 14:13, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 1686 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 14:11 Re: Політичні дискусії Так якого хріна РФ поступили точно так, як НАТО, коли ввела свої війська на Донбас? Тут Путіну треба або хрестик зняти, або труси одягти. Якщо він визнав вибори Порошенко, на президентську посаду, то законна влада України мала законне право зачистити сепаратиський Донбас.

Те саме робив Асад в Сирії, Путін в Чечні.

І НАТО почала бомбардування після сербських етнічних чисток (геноциду), якого і близько не було на Донбасі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8534 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1075 раз. Подякували: 1165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 14:19 sequence написав: Aps написав: ..

Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.

Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого. ..Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого.

территории сейчас имеют меньшее значение, чем в 19-20 веках, бо население мобильнее. В условную ПольшоРоссию вполне добровольно свалило больше народа, чем было в том же Крыму.

только военное или, корректнее, "геополитическое" значение.

Крым всегда был нужен русским, как точка контроля над Черноморской лужей. Донбасс оттянул границу левее от Москвы, хотя Шостка ближе. территории сейчас имеют меньшее значение, чем в 19-20 веках, бо население мобильнее. В условную ПольшоРоссию вполне добровольно свалило больше народа, чем было в том же Крыму.только военное или, корректнее, "геополитическое" значение.Крым всегда был нужен русским, как точка контроля над Черноморской лужей. Донбасс оттянул границу левее от Москвы, хотя Шостка ближе.

Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.

А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.

ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.

В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу. Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16574 З нами з: 09.03.14 Подякував: 972 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33 flyman написав: ..

Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.

А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.

ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.

В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу. ..Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу.

Что даст отрезание Украины от моря? Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.

ИМХО, цель - развал, ослабление и дерибан Украины. Средства, скорее всего использовали те, что первыми в голову пришли. А Крым - это стратегическая база. Даже если народ оттуда весь переселится (неожиданно), то базы будут укрепляться Что даст отрезание Украины от моря? Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.ИМХО, цель - развал, ослабление и дерибан Украины. Средства, скорее всего использовали те, что первыми в голову пришли. А Крым - это стратегическая база. Даже если народ оттуда весь переселится (неожиданно), то базы будут укрепляться sequence Повідомлень: 2975 З нами з: 29.12.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4338433943404341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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