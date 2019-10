Додано: Вів 22 жов, 2019 14:19

sequence написав: Aps написав: ..

Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.

территории сейчас имеют меньшее значение, чем в 19-20 веках, бо население мобильнее. В условную ПольшоРоссию вполне добровольно свалило больше народа, чем было в том же Крыму.

только военное или, корректнее, "геополитическое" значение.

Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.

А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.

ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.

