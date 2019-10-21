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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:36
andrijk777 написав:
.. Англія + США + Канада + інші..
чего "иншы"? Пишите, "Украина"! По версии ПАП, Украина, чуть ли не краеугольный камень, сдерживающий цивилизованный мир, который никогда-никогда не грабил другие народы (да-да, "внедряя" "демократию"), от нашествия диких орков с Востока. Которые только и знают, как снимать дань с завоеванных территорий!
ЗЫ Вы там еще припомните про закат Римской империи и причины, приведшие к таковому
. Может, ассоциации подберете
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:37
detroytred
Можна іншу цепочку скласти:
Кравчук(захід) - Кучма(схід) - переміг Схід
Кучма(захід) - Симоненко(схід) - переміг Захід
Ющ(захід) - Яник(схід) - переміг Захід
- тут збій(революція), мав перемогти Яник
Тимошенко(захід) - Яник(схід) - переміг Схід
Порох(Захід) - інші(схід) - переміг Захід
Порох(Захід) - Зе(схід) - переміг Схід
2024 рік - ... - переміг Захід
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:48
andrijk777 написав:detroytred
Можна іншу цепочку скласти:
Кравчук(захід) - Кучма(схід) - переміг Схід
Кучма(захід) - Симоненко(схід) - переміг Захід
Ющ(захід) - Яник(схід) - переміг Захід
- тут збій(революція), мав перемогти Яник
Тимошенко(захід) - Яник(схід) - переміг Схід
Порох(Захід) - інші(схід) - переміг Захід
Порох(Захід) - Зе(схід) - переміг Схід
2024 рік - ... - переміг Захід
Два момента почему я не касаюсь никаких цепочек. Ни этой, ни Старикана.
Хотя в есть право та, как Вы заметили выше процентов на 50%))
1. Победы в несколько % - это чисто формальные победы. По форме, по закону и не более.
ЗЕ же победил по сути.
2. Менее значимая - колебания и связи конечно же есть, но роль этих факторов требует более глубокого анализа.
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detroytred
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:48
Волгарь написав:
Империализм есть проведение имперской политики, т.е. грубое наплевательское отношение к международному праву и предпочтениям людей в той или иной стране мира с целью поддержания собственных интересов.
Захватывать ресурсы или территории при этом совершенно не обязательно, не 19-ый век.
Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.
Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:55
Aps написав:
Волгарь написав:
Империализм есть проведение имперской политики, т.е. грубое наплевательское отношение к международному праву и предпочтениям людей в той или иной стране мира с целью поддержания собственных интересов.
Захватывать ресурсы или территории при этом совершенно не обязательно, не 19-ый век.
Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.
Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого.
В курсе.
Ведь конкуренцию за влияние на Украину и пр. цивилизованными методами и инструментами рашка проиграла.
Поэтому прибегла к варварскому прямому решению грубой силой.
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detroytred
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:03
Aps написав:
..
Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.
Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого.
территории сейчас имеют меньшее значение, чем в 19-20 веках, бо население мобильнее. В условную ПольшоРоссию вполне добровольно свалило больше народа, чем было в том же Крыму.
только военное или, корректнее, "геополитическое" значение.
Крым всегда был нужен русским, как точка контроля над Черноморской лужей. Донбасс оттянул границу левее от Москвы, хотя Шостка ближе.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:10
detroytred написав:
Ведь конкуренцию за влияние на Украину и пр. цивилизованными методами и инструментами рашка проиграла.
Поэтому прибегла к варварскому прямому решению грубой силой.
+
Для усіх це очевидно
.
Ольгінські тролі навіть не розуміють таких простих речей. Напевне в методичці інше написано.
*В методичці написано - фас
на Косово. Але яке відношення Косово має до України, я хз...
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 22 жов, 2019 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:11
Так якого хріна РФ поступили точно так, як НАТО, коли ввела свої війська на Донбас? Тут Путіну треба або хрестик зняти, або труси одягти. Якщо він визнав вибори Порошенко, на президентську посаду, то законна влада України мала законне право зачистити сепаратиський Донбас.
Те саме робив Асад в Сирії, Путін в Чечні.
І НАТО почала бомбардування після сербських етнічних чисток (геноциду), якого і близько не було на Донбасі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:19
sequence написав: Aps написав:
..
Собственные интересы они так или иначе всегда имеют материальную основу.
Ну и да не 19-й и даже не 20-ый, чтоб территории отбирать. Но в рф видать не в курсе этого.
территории сейчас имеют меньшее значение, чем в 19-20 веках, бо население мобильнее. В условную ПольшоРоссию вполне добровольно свалило больше народа, чем было в том же Крыму.
только военное или, корректнее, "геополитическое" значение.
Крым всегда был нужен русским, как точка контроля над Черноморской лужей. Донбасс оттянул границу левее от Москвы, хотя Шостка ближе.
Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.
А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.
ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.
В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33
flyman написав:
..
Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.
А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.
ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.
В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу.
Что даст отрезание Украины от моря? Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.
ИМХО, цель - развал, ослабление и дерибан Украины. Средства, скорее всего использовали те, что первыми в голову пришли. А Крым - это стратегическая база. Даже если народ оттуда весь переселится (неожиданно), то базы будут укрепляться
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