sequence написав: flyman написав: ..

Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.

А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.

ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.

Что даст отрезание Украины от моря? Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.

задам те саме питання:



" цель - развал, ослабление и дерибан Украины."



