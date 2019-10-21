RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 43404341434243434344>
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:53

  sequence написав:
  flyman написав:..
Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.
А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.
ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.
В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу.

Что даст отрезание Украины от моря? Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.
ИМХО, цель - развал, ослабление и дерибан Украины. Средства, скорее всего использовали те, что первыми в голову пришли. А Крым - это стратегическая база. Даже если народ оттуда весь переселится (неожиданно), то базы будут укрепляться

задам те саме питання:

" цель - развал, ослабление и дерибан Украины."

зачєм?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 973 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:56

  flyman написав:..

" цель - развал, ослабление и дерибан Украины."

зачєм?

Ответ выше - отодвигание границ от Москвы. Тем более, в связи с появлением очень шустрого оружия.
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:59

  sequence написав:
  flyman написав:..

" цель - развал, ослабление и дерибан Украины."

зачєм?

Ответ выше - отодвигание границ от Москвы. Тем более, в связи с появлением очень шустрого оружия.
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

а точно, забув "справациравалі Рассєю", та сама методичка що і в зрадіа
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 973 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:02

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Цікаво, а чому Великобританію ніхто не чіпає, після брекзіту, навіть хочуть вже якось пошвидше випихнути? Може тому, що там Меркель, а не Путін?
Не треба зпихувати вину з хворої голови на здорову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8537
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:05

  flyman написав:..
а точно, забув "справациравалі Рассєю", та сама методичка що і в зрадіа

хм, откуда вы такие беретесь, спрашивается? Параноики, не иначе - всюду ольгино, ахенты крэмля и мэтодычкы. За стеной любимого цоколя в БучеИ(р)пенях видится сплошь зрада и генотьба. Расслабьтесь, сегодня вас никто не преследует :)
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:09

  lapay написав:
  sequence написав:Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Цікаво, а чому Великобританію ніхто не чіпає, після брекзіту, навіть хочуть вже якось пошвидше випихнути? Може тому, що там Меркель, а не Путін?
Не треба зпихувати вину з хворої голови на здорову.

Вообще не понял ассоциативный ряд. Вы в Британию по шенгенской визе давно ездили? Это другая страна, с ЕС ее объединяла только торговля без ограничений, пошлин и т.д. Они всегда были сами по себе, а основной бизнес за отсутствием промышленности - банковский, который больше всего и очкует из-за выхода. Зато Париж ликует
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:15

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Вообще не понял ассоциативный ряд.

В 21-му столітті міждержавні суперечки вирішуються перемовинами. Якщо хтось хоче це правило порушити, як Путін чи Ердоган - отримують санкції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8537
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:20

  sequence написав:Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще при Юще и нас в 2014 точно никто бы не тронул. Да и майдана второго бы не было. Возможно из РФ и Польши ездили бы к нам сейчас заробитчане.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 652
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:25

  lapay написав:
  sequence написав:Вообще не понял ассоциативный ряд.

В 21-му столітті міждержавні суперечки вирішуються перемовинами. Якщо хтось хоче це правило порушити, як Путін чи Ердоган - отримують санкції.

Вся проблема в том, что для русских санкции выступили буквально спасением, подняв некоторые отрасли на уровень СССР, когда страна перестала в буквальном смылсе менять нефть на жратву. А правила 21 века.. ну так русские участвуют в их написании, что несколько некомфортно для Украины.
У меня вообще складывается впечатление, что это Украина живет под санкциями, судя по плачевным макроэкономическим показателям
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:26

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще
если бы у королевы были яйца, она была королем
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 43404341434243434344>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77786)
22.10.2019 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.