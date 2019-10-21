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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:53
sequence написав: flyman написав:
..
Ідея була Новораша від Ростова до Тирасполя + відрізати Україні вихід до моря.
А вийшло Крим є. А суходолу до нього нема. Води нема. Неселений гоблінами.
ОРДЛО само по собі не потріб, який доріжуть на металолом і висмочкуть людьский ресурс і викинуть як використаний презерватив.
В перспективі 10-15 років Крим і ОРДЛО дуже дорогі проекти, які при першому ж чиху світової економіки завалять Рашу.
Что даст отрезание Украины от моря? Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.
ИМХО, цель - развал, ослабление и дерибан Украины. Средства, скорее всего использовали те, что первыми в голову пришли. А Крым - это стратегическая база. Даже если народ оттуда весь переселится (неожиданно), то базы будут укрепляться
задам те саме питання:
" цель - развал, ослабление и дерибан Украины."
зачєм?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:56
flyman написав:
..
" цель - развал, ослабление и дерибан Украины."
зачєм?
Ответ выше - отодвигание границ от Москвы. Тем более, в связи с появлением очень шустрого оружия.
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:59
sequence написав: flyman написав:
..
" цель - развал, ослабление и дерибан Украины."
зачєм?
Ответ выше - отодвигание границ от Москвы. Тем более, в связи с появлением очень шустрого оружия.
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
а точно, забув "справациравалі Рассєю", та сама методичка що і в зрадіа
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:02
sequence написав:
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
Цікаво, а чому Великобританію ніхто не чіпає, після брекзіту, навіть хочуть вже якось пошвидше випихнути? Може тому, що там Меркель, а не Путін?
Не треба зпихувати вину з хворої голови на здорову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:05
flyman написав:
..
а точно, забув "справациравалі Рассєю", та сама методичка що і в зрадіа
хм, откуда вы такие беретесь, спрашивается? Параноики, не иначе - всюду ольгино, ахенты крэмля и мэтодычкы. За стеной любимого цоколя в БучеИ(р)пенях видится сплошь зрада и генотьба. Расслабьтесь, сегодня вас никто не преследует
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:09
lapay написав: sequence написав:
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
Цікаво, а чому Великобританію ніхто не чіпає, після брекзіту, навіть хочуть вже якось пошвидше випихнути? Може тому, що там Меркель, а не Путін?
Не треба зпихувати вину з хворої голови на здорову.
Вообще не понял ассоциативный ряд. Вы в Британию по шенгенской визе давно ездили? Это другая страна, с ЕС ее объединяла только торговля без ограничений, пошлин и т.д. Они всегда были сами по себе, а основной бизнес за отсутствием промышленности - банковский, который больше всего и очкует из-за выхода. Зато Париж ликует
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:15
sequence написав:
Вообще не понял ассоциативный ряд.
В 21-му столітті міждержавні суперечки вирішуються перемовинами. Якщо хтось хоче це правило порушити, як Путін чи Ердоган - отримують санкції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:20
sequence написав:
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще при Юще и нас в 2014 точно никто бы не тронул. Да и майдана второго бы не было. Возможно из РФ и Польши ездили бы к нам сейчас заробитчане.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:25
lapay написав: sequence написав:
Вообще не понял ассоциативный ряд.
В 21-му столітті міждержавні суперечки вирішуються перемовинами. Якщо хтось хоче це правило порушити, як Путін чи Ердоган - отримують санкції.
Вся проблема в том, что для русских санкции выступили буквально спасением, подняв некоторые отрасли на уровень СССР, когда страна перестала в буквальном смылсе менять нефть на жратву. А правила 21 века.. ну так русские участвуют в их написании, что несколько некомфортно для Украины.
У меня вообще складывается впечатление, что это Украина живет под санкциями, судя по плачевным макроэкономическим показателям
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:26
Schmit написав:
Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще
если бы у королевы были яйца, она была королем
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