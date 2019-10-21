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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:29
sequence написав:
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".
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andrijk777
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:35
sequence написав: Schmit написав:
Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще
если бы у королевы были яйца, она была королем
"если бы" вы первый начали
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:36
andrijk777 написав: sequence написав:
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".
Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.
Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.
Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:37
sequence написав:
Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.
Вы сами давно были в Приднестровье ?
Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:42
freeze написав: sequence написав:
Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.
Вы сами давно были в Приднестровье ?
Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта.
У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.
Какие-то разные у нас Тирасполи
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:44
sequence написав: andrijk777 написав: sequence написав:
Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.
Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".
Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.
Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.
Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь
Ще раз повторюю:Ми(Україна) є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".
А ваші казочки про "полностью независимых" чи "не полностью независимых" залиште для кремлівських пропагандистів типу вас і Волгаря і вати яка вам підтакує.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:50
andrijk777 написав:
..кремлівських пропагандистів типу вас ..
хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..
нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:52
sequence написав:
У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.
Какие-то разные у нас Тирасполи
Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы до Кучургана-таможни и от Кучургана до Тирасполя, две огромные разницы не в пользу одесского участка.
По валюте вообще редкостный бред. 2013 год курс приднестровского рубля 11, 2019 год - курс 16. Меняется без ограничений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55
sequence написав: andrijk777 написав:
..кремлівських пропагандистів типу вас ..
хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..
нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз
діагноз у вас очевидний - вата
тому що якби ви написали таке (що ця країна є суб'єкт) у будь-якій нормальній країні - вас точно би відправили в перманентний бан. У нас так не прийнято, бо дуже багато треба в бан відправляти.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 22 жов, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55
freeze написав:
..
Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы ..
как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал
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