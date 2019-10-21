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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4341434243434344> Додано: Вів 22 жов, 2019 15:29 sequence написав: Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях. Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм". Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм". andrijk777

Повідомлень: 1689 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:35 sequence написав: Schmit написав: Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще если бы у королевы были яйца, она была королем если бы у королевы были яйца, она была королем

"если бы" вы первый начали "если бы" вы первый начали Schmit

Повідомлень: 652 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:36 andrijk777 написав: sequence написав: Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях. Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм". Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".

Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.

Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.

Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь sequence Повідомлень: 2986 З нами з: 29.12.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:37 sequence написав: Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами. Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.



Вы сами давно были в Приднестровье ?

Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта. Вы сами давно были в Приднестровье ?Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13202 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3718 раз. Подякували: 5454 раз. Профіль 20 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:42 freeze написав: sequence написав: Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами. Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.



Вы сами давно были в Приднестровье ?

Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта. Вы сами давно были в Приднестровье ?Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта.

У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.

Какие-то разные у нас Тирасполи У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.Какие-то разные у нас Тирасполи sequence Повідомлень: 2986 З нами з: 29.12.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:44 sequence написав: andrijk777 написав: sequence написав: Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях. Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм". Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".

Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.

Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.

Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь

Ще раз повторюю:

Ми(Україна) є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".

А ваші казочки про "полностью независимых" чи "не полностью независимых" залиште для кремлівських пропагандистів типу вас і Волгаря і вати яка вам підтакує. Ще раз повторюю:А ваші казочки про "полностью независимых" чи "не полностью независимых" залиште для кремлівських пропагандистів типу вас і Волгаря і вати яка вам підтакує. andrijk777

Повідомлень: 1689 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:50 andrijk777 написав: ..кремлівських пропагандистів типу вас .. ..кремлівських пропагандистів типу вас .. хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..

нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз sequence Повідомлень: 2986 З нами з: 29.12.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:52 sequence написав: У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.

Какие-то разные у нас Тирасполи У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.Какие-то разные у нас Тирасполи



Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы до Кучургана-таможни и от Кучургана до Тирасполя, две огромные разницы не в пользу одесского участка.



По валюте вообще редкостный бред. 2013 год курс приднестровского рубля 11, 2019 год - курс 16. Меняется без ограничений. Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы до Кучургана-таможни и от Кучургана до Тирасполя, две огромные разницы не в пользу одесского участка.По валюте вообще редкостный бред. 2013 год курс приднестровского рубля 11, 2019 год - курс 16. Меняется без ограничений. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13202 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3718 раз. Подякували: 5454 раз. Профіль 20 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55 sequence написав: andrijk777 написав: ..кремлівських пропагандистів типу вас .. ..кремлівських пропагандистів типу вас .. хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..

нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз

діагноз у вас очевидний - вата

тому що якби ви написали таке (що ця країна є суб'єкт) у будь-якій нормальній країні - вас точно би відправили в перманентний бан. У нас так не прийнято, бо дуже багато треба в бан відправляти. діагноз у вас очевидний -тому що якби ви написали таке (що ця країна є суб'єкт) у будь-якій нормальній країні - вас точно би відправили в перманентний бан. У нас так не прийнято, бо дуже багато треба в бан відправляти. Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 жов, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 1689 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55 freeze написав: ..

Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы .. ..Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы .. как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал sequence Повідомлень: 2986 З нами з: 29.12.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4341434243434344> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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