RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4341434243434344>
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:29

  sequence написав: Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:35

  sequence написав:
  Schmit написав:Если бы кое-кто не начал волать в 2005 году "НЭ ТАК", "НАТО НЕТ", мы бы вступили туда еще
если бы у королевы были яйца, она была королем

"если бы" вы первый начали
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 652
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:36

  andrijk777 написав:
  sequence написав: Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".

Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.
Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.
Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:37

  sequence написав:Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.


Вы сами давно были в Приднестровье ?
Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13202
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3718 раз.
Подякували: 5454 раз.
 
Профіль
20
2
4
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:42

  freeze написав:
  sequence написав:Зачем русским Приднестровье? Поверьте, там давно уже ловить нечего и населено гоблинами.


Вы сами давно были в Приднестровье ?
Улицы чище, чем в Одессе, современные троллейбусы, современное лед-освещение на улицах, интернет летает, есть два дальних родственника - один администратор в Торговом центре - зарплата 500 долларов, другой - инженер по оптиковолоконным сетям в Днестртелекоме - зарплата - 600 долларов. С учетом, что услуги ЖКХ в разы дешевле, совсем неплохо. Пользуются безвизом, все имеют молдавские паспорта.

У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.
Какие-то разные у нас Тирасполи
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:44

  sequence написав:
  andrijk777 написав:
  sequence написав: Нас бы никто не трогал, как и Беларуссию, если кое-кто не начал волать о НАТО и прочих евроинтеграциях.

Ми є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".

Вы про кого говорите словом "мы"? Полностью независимых стран де-факто в мире не осталось. Есть почти независимые, к числу которых относятся США, Китай, Россия, Франция еще парочка. Мелкобританию, например, уже сюда не причислю - нет замкнутого цикла производства внутри страны, есть энергозависимость.
Так что "волаем" мы то, что нам разрешают имеющиеся доноры, спонсоры и прочие "партнеры". Раньше это были одни, сейчас - другие.
Вам же Волгарь забаненый верно указал - не субъект, а объект. И не поспоришь

Ще раз повторюю:
Ми(Україна) є незалежна держава - про що хочемо про то і "волаєм".
А ваші казочки про "полностью независимых" чи "не полностью независимых" залиште для кремлівських пропагандистів типу вас і Волгаря і вати яка вам підтакує.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:50

  andrijk777 написав:..кремлівських пропагандистів типу вас ..
хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..
нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:52

  sequence написав:У меня коллега туда мотается - дороги разье.. работы в городе особо нет. Валюта вообще хрен знает что.
Какие-то разные у нас Тирасполи


Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы до Кучургана-таможни и от Кучургана до Тирасполя, две огромные разницы не в пользу одесского участка.

По валюте вообще редкостный бред. 2013 год курс приднестровского рубля 11, 2019 год - курс 16. Меняется без ограничений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13202
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3718 раз.
Подякували: 5454 раз.
 
Профіль
20
2
4
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55

  sequence написав:
  andrijk777 написав:..кремлівських пропагандистів типу вас ..
хм.. еще один "неватный". Как и все порохоботы, твердолобый и хам. Ну, щасты вам, тяжело вам приходится с собеседниками, кто не согласен - тот враг, вата и ольгино..
нужно что-то сильнодействующее, но для начала определить диагноз

діагноз у вас очевидний - вата
тому що якби ви написали таке (що ця країна є суб'єкт) у будь-якій нормальній країні - вас точно би відправили в перманентний бан. У нас так не прийнято, бо дуже багато треба в бан відправляти.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 жов, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55

  freeze написав:..
Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы ..
как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4341434243434344>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77786)
22.10.2019 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.