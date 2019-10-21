Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав:ся проблема в том, что для русских санкции выступили буквально спасением, подняв некоторые отрасли на уровень СССР, когда страна перестала в буквальном смылсе менять нефть на жратву. А правила 21 века.. ну так русские участвуют в их написании, что несколько некомфортно для Украины.
Санкції накладаються на експорт, наприклад, на експорт алюмінію в США. Від таких санкцій Дерипаска і прочіє путіни крутяться, як вуж на сковородці. А санкції на імпорт наклали самі, як колись Совок - почали будувати залізну завісу. І результат буде аналогічним - технологічне відставання і неминучий крах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:.. Санкції накладаються на експорт, наприклад, на експорт алюмінію в США. Від таких санкцій Дерипаска і прочіє путіни крутяться, як вуж на сковородці. А санкції на імпорт наклали самі, як колись Совок - почали будувати залізну завісу. І результат буде аналогічним - технологічне відставання і неминучий крах.
freeze написав:.. Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы ..
как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал
Ага, пусть на спорткомплекс заедет.
Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн. https://www.youtube.com/watch?v=fCXnAQvHyiQ
В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.