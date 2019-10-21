RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4341434243434344
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:56

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:ся проблема в том, что для русских санкции выступили буквально спасением, подняв некоторые отрасли на уровень СССР, когда страна перестала в буквальном смылсе менять нефть на жратву. А правила 21 века.. ну так русские участвуют в их написании, что несколько некомфортно для Украины.

Санкції накладаються на експорт, наприклад, на експорт алюмінію в США. Від таких санкцій Дерипаска і прочіє путіни крутяться, як вуж на сковородці. А санкції на імпорт наклали самі, як колись Совок - почали будувати залізну завісу. І результат буде аналогічним - технологічне відставання і неминучий крах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8537
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:58

  lapay написав:..
Санкції накладаються на експорт, наприклад, на експорт алюмінію в США. Від таких санкцій Дерипаска і прочіє путіни крутяться, як вуж на сковородці. А санкції на імпорт наклали самі, як колись Совок - почали будувати залізну завісу. І результат буде аналогічним - технологічне відставання і неминучий крах.

анастозашо?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/08/29/651033/
sequence
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 29.12.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:05

  sequence написав:
  freeze написав:..
Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы ..
как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал


Ага, пусть на спорткомплекс заедет.

Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн.
https://www.youtube.com/watch?v=fCXnAQvHyiQ

В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13202
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3718 раз.
Подякували: 5454 раз.
 
Профіль
20
2
4
  #<1 ... 4341434243434344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77786)
22.10.2019 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.