Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:.. Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы ..
как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал
Ага, пусть на спорткомплекс заедет.
Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн. https://www.youtube.com/watch?v=fCXnAQvHyiQ
В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн. https://www.youtube.com/watch?v=fCXnAQvHyiQ
В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.
Борг Придністров'я за газ 6 млрд доларів, при населенні 450 тис. Це для нас, як 550 млрд доларів. За такі гроші такі комплекси можна побудувати в кожному райцентрі. Ви все халяву виглядаєте? Так не буде її - ні червоної, ні зеленої, ні трикольорової, ні у вигляді жовтих зірочок на синьому тлі. "Бо багацько нас є", і на таку ораву халяви ніде не знайти...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Іван Верстюк Журналіст НВ Що з нами не так? 15 зауважень українцям Ностальгія за всім. За радянськими п’ятирічками, Леонідом Кравчуком, 1990-м, за студентськими роками, за доларом за 8, за поїздками за кордон на початку президентської каденції Віктора Януковича, за часом, коли вперше прочитав Михайла Булгакова або вперше дізнався про принади скандинавського соціалізму. Україні потрібно дивитися вперед. У минулому — переважно одні проблеми і нереалізовані можливості. https://nv.ua/ukr/opinion/maybutnye-ukr ... 49036.html
Тому дивимось вперед в опалювальний сезон
В начале октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект повышение тарифов на распределение газа от 30 до 100 процентов для четырех десятков газораспределительных компаний страны. Для его окончательного утверждения необходимо финализировать процесс общественных обсуждений и окончательно утвердить документ. https://www.unian.net/economics/energet ... gazov.html
От цікаво наскільки підніметься кінцева ціна і чи будуть задоволені Зе-виборці.
freeze написав:Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн.
freeze написав:Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн.
Ахметов стадион построил. Эти спорткомплекс.
Ахметов-то там причем в соседнем государстве. С Молдовой и Приднестровьем Петя плотно работал, но и он там не причем. Это группа Шериф. Она же небезызвестный украинский оператор Интертелеком.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.