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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4342434343444345>
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:05

  sequence написав:
  freeze написав:..
Да не пишите глупости. Проедьте от Одессы ..
как-то не тянет. Однако, я уточню, коллега нынче в Польше, ранее ничего радостного по Тирасполю от него не слышал


Ага, пусть на спорткомплекс заедет.

Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн.
https://www.youtube.com/watch?v=fCXnAQvHyiQ

В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:33

  freeze написав:В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.

круто порівнювати столицю держави з обласними центрами :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:38

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн.
https://www.youtube.com/watch?v=fCXnAQvHyiQ

В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.

Борг Придністров'я за газ 6 млрд доларів, при населенні 450 тис. Це для нас, як 550 млрд доларів. За такі гроші такі комплекси можна побудувати в кожному райцентрі.
Ви все халяву виглядаєте? Так не буде її - ні червоної, ні зеленої, ні трикольорової, ні у вигляді жовтих зірочок на синьому тлі. :)
"Бо багацько нас є", і на таку ораву халяви ніде не знайти...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:41

  andrijk777 написав:
  freeze написав:В подавляющем большинстве областных центров Украины такого нет и близко.

круто порівнювати столицю держави з обласними центрами :mrgreen: :mrgreen:


Держава ))) Столица с населением в 100 тысяч )))
Три столицы внутри Оболонского района Киева.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:49

Re: Політичні дискусії

Іван Верстюк
Журналіст НВ
Що з нами не так? 15 зауважень українцям
Ностальгія за всім. За радянськими п’ятирічками, Леонідом Кравчуком, 1990-м, за студентськими роками, за доларом за 8, за поїздками за кордон на початку президентської каденції Віктора Януковича, за часом, коли вперше прочитав Михайла Булгакова або вперше дізнався про принади скандинавського соціалізму. Україні потрібно дивитися вперед. У минулому — переважно одні проблеми і нереалізовані можливості. https://nv.ua/ukr/opinion/maybutnye-ukr ... 49036.html


Тому дивимось вперед в опалювальний сезон
В начале октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект повышение тарифов на распределение газа от 30 до 100 процентов для четырех десятков газораспределительных компаний страны. Для его окончательного утверждения необходимо финализировать процесс общественных обсуждений и окончательно утвердить документ.
https://www.unian.net/economics/energet ... gazov.html

От цікаво наскільки підніметься кінцева ціна і чи будуть задоволені Зе-виборці. :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:50

  freeze написав:Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн.


Ахметов стадион построил. Эти спорткомплекс.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:53

  Aps написав:
  freeze написав:Спорткомплекс «Шериф» занимает площадь в 65 га. Инфраструктура спорткомплекса включает в себя развитую сеть дорожного сообщения между всеми сооружениями и имеет сеть автомобильных стоянок. Три футбольных поля с подогревом плюс восемь тренировочных полей, теннисные корты, гостиница, 50-м бассейн.


Ахметов стадион построил. Эти спорткомплекс.


Ахметов-то там причем в соседнем государстве. С Молдовой и Приднестровьем Петя плотно работал, но и он там не причем.
Это группа Шериф.
Она же небезызвестный украинский оператор Интертелеком.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:01

  freeze написав:
  Aps написав:
Ахметов стадион построил. Эти спорткомплекс.


Ахметов-то там причем в соседнем государстве.
Это группа Шериф.


Это главные олигархи приднестровья.
Как Ахметов у нас. Т.е. был наверное. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:18

Как я понимаю, разведение войск в Золотом и Петровском не будет, Нормандский формат похерен.

Прямо навеяло Троцкого с его - Ни войны, ни мира.
Зеленский - современный Троцкий, только в отличии от Троцкого речи толкать без бумажки не умеет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:24

  Aps написав:
  freeze написав:
  Aps написав:
Ахметов стадион построил. Эти спорткомплекс.


Ахметов-то там причем в соседнем государстве.
Это группа Шериф.


Это главные олигархи приднестровья.
Как Ахметов у нас. Т.е. был наверное. )


Это иллюзия. Ахметов могущественен как никогда, и удачлив.

сентябрь 2019 года
Ахметов - 7,7 млрд долларов
Дальше лузеры
Пинчук - 1,66 млрд долларов
Коломойский - 1,5 млрд долларов

https://ua.korrespondent.net/ukraine/41 ... espondenta
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freeze
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