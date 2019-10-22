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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4342434343444345
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:33

Re: Політичні дискусії

  fler написав:ПриватБанк судится с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях — в США и Великобритании. Эти дела быстрыми не будут, но их результаты могут стать для экс-владельцев банка сокрушительными. В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права, а само дело суд решил рассматривать по процедуре акта RICO (Recketeer Influenced and Corrupt Organization), применяемой для организованных преступных группировок и позволяющей привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений. Это дело строится на фактах отмывания выведенных из Приватбанка денег посредством покупки недвижимости и предприятий в США.
https://zn.ua/internal/po-kom-zvonit-bi ... 3097_.html


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4776635#p4776635
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:17

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-22
Эпиграф - В поместье, в отсутствии горничной, имеют конюха.

Новостей немного, но всё же

1) У Путина утверждают, что сроков встречи глав государств "нормандского формата" "нет и быть не может"
А наш бубочка из штанов выпрыгивает, так хочет встретится

2) В Лисичанске ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия воды
Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в Лисичанске спровоцировало полное ограничение электроэнергии местному водоканалу из-за долгов.

3) New York Times: Трамп считал Украину врагом, а не союзником
Взгляды американского президента на Киев были сформированы на основе фальшивой теории заговора.

4) Грымчаку изменили подозрение - адвокат
Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

Взяточниство не удалось предъявить, предъявили мошеничество, теперь и это сняли. А как всё громко начиналось.

5) Глава НБУ получил награду лучшему банкиру региона
В издании объяснили свой выбор тем, что НБУ и его председатель в год двойных выборов сумели обеспечить финансовую стабильность в стране и удержать инфляцию на низком уровне.

6) Сивохо рассказал, чем займется в СНБО
По словам шоумена, он будет заниматься «работой с людьми и смыслами».

С чем, с чем он будет работать ? со смыслами ? Я не в состоянии перевести это на нормальный язык.
Хоть тушкой, хоть чучелом, но протаскивают кварталовцев на государственные должности

7) Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Были планы
2020 году этот минимальный оклад – 2,5 прожиточных минимумов,

Стали планы
Самый сложный вопрос – заработные платы педагогов, в проекте первого чтения остаются на уровне 2019 + индексация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:03

  freeze написав:Как я понимаю, разведение войск в Золотом и Петровском не будет, Нормандский формат похерен.

Прямо навеяло Троцкого с его - Ни войны, ни мира.
Зеленский - современный Троцкий, только в отличии от Троцкого речи толкать без бумажки не умеет.
Нічого у нього не вийде, Ви ж розумієте що кловун напівукраїнець і в лиху годину його навіть і питати ніхто не буде, як повинні діяти у разі загрози суверенітету і цілісності Держави. Вибрали, тепер насолоджуйтесь. Не такий Президент повинен був бути, а Піночет-патріот захисник нації, а не бубочка, який на колінах від..че у Пуйла на зустрічі. Тьфу .... використаний.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:18

Re: Політичні дискусії

Волгарь написав:
  vano80 написав:
  ЛАД написав:2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.


Конечно исправить можно. Потом, как волгарь тут писал (почти), будет - " в 56 году вам 5 сортов колбасы дали, че вам собаки не хватает?"

Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ.


Волггарю. У нас тут своїх проблем вистачає. Навіщо нам ще Ваші. Путіну напиши. Нехай Він займається Вашими проблемами.


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