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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4343434443454346>
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:33

Re: Політичні дискусії

  fler написав:ПриватБанк судится с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях — в США и Великобритании. Эти дела быстрыми не будут, но их результаты могут стать для экс-владельцев банка сокрушительными. В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права, а само дело суд решил рассматривать по процедуре акта RICO (Recketeer Influenced and Corrupt Organization), применяемой для организованных преступных группировок и позволяющей привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений. Это дело строится на фактах отмывания выведенных из Приватбанка денег посредством покупки недвижимости и предприятий в США.
https://zn.ua/internal/po-kom-zvonit-bi ... 3097_.html


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4776635#p4776635
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:17

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-22
Эпиграф - В поместье, в отсутствии горничной, имеют конюха.

Новостей немного, но всё же

1) У Путина утверждают, что сроков встречи глав государств "нормандского формата" "нет и быть не может"
А наш бубочка из штанов выпрыгивает, так хочет встретится

2) В Лисичанске ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия воды
Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в Лисичанске спровоцировало полное ограничение электроэнергии местному водоканалу из-за долгов.

3) New York Times: Трамп считал Украину врагом, а не союзником
Взгляды американского президента на Киев были сформированы на основе фальшивой теории заговора.

4) Грымчаку изменили подозрение - адвокат
Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

Взяточниство не удалось предъявить, предъявили мошеничество, теперь и это сняли. А как всё громко начиналось.

5) Глава НБУ получил награду лучшему банкиру региона
В издании объяснили свой выбор тем, что НБУ и его председатель в год двойных выборов сумели обеспечить финансовую стабильность в стране и удержать инфляцию на низком уровне.

6) Сивохо рассказал, чем займется в СНБО
По словам шоумена, он будет заниматься «работой с людьми и смыслами».

С чем, с чем он будет работать ? со смыслами ? Я не в состоянии перевести это на нормальный язык.
Хоть тушкой, хоть чучелом, но протаскивают кварталовцев на государственные должности

7) Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Были планы
2020 году этот минимальный оклад – 2,5 прожиточных минимумов,

Стали планы
Самый сложный вопрос – заработные платы педагогов, в проекте первого чтения остаются на уровне 2019 + индексация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:03

  freeze написав:Как я понимаю, разведение войск в Золотом и Петровском не будет, Нормандский формат похерен.

Прямо навеяло Троцкого с его - Ни войны, ни мира.
Зеленский - современный Троцкий, только в отличии от Троцкого речи толкать без бумажки не умеет.
Нічого у нього не вийде, Ви ж розумієте що кловун напівукраїнець і в лиху годину його навіть і питати ніхто не буде, як повинні діяти у разі загрози суверенітету і цілісності Держави. Вибрали, тепер насолоджуйтесь. Не такий Президент повинен був бути, а Піночет-патріот захисник нації, а не бубочка, який на колінах від..че у Пуйла на зустрічі. Тьфу .... використаний.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:18

Re: Політичні дискусії

Волгарь написав:
  vano80 написав:
  ЛАД написав:2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.


Конечно исправить можно. Потом, как волгарь тут писал (почти), будет - " в 56 году вам 5 сортов колбасы дали, че вам собаки не хватает?"

Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ.


Волггарю. У нас тут своїх проблем вистачає. Навіщо нам ще Ваші. Путіну напиши. Нехай Він займається Вашими проблемами.


Всім процвітання!
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:22

Re: Політичні дискусії

Социальное государство. Не то что, при "барыге".
  1. Субсидианты будут платить за коммуналку больше
    Постановление определяет новый размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг субсидиантам в 20% среднемесячного совокупного дохода одного домохозяйства, тогда как сейчас эта плата составляет 15%.

    Изменение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

  2. ВР одобрила верификацию пенсий и субсидий
    Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат — пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:28

Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".

Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.

Наверняка 99% субсидиантов голосовали за Зе.
Туда им и дорога.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:27

  Starikan написав:
Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".

Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.

Наверняка 99% субсидиантов голосовали за Зе.
Туда им и дорога.


при порохе был, прям, расцвет социалки :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:30

  Перес де Куэльяр написав:
  freeze написав:Как я понимаю, разведение войск в Золотом и Петровском не будет, Нормандский формат похерен.

Прямо навеяло Троцкого с его - Ни войны, ни мира.
Зеленский - современный Троцкий, только в отличии от Троцкого речи толкать без бумажки не умеет.
Нічого у нього не вийде, Ви ж розумієте що кловун напівукраїнець і в лиху годину його навіть і питати ніхто не буде, як повинні діяти у разі загрози суверенітету і цілісності Держави. Вибрали, тепер насолоджуйтесь. Не такий Президент повинен був бути, а Піночет-патріот захисник нації, а не бубочка, який на колінах від..че у Пуйла на зустрічі. Тьфу .... використаний.



Я проти вчинення кримінальних злочинів на форумі Фінансів.



Скріншот з цього повідомлення можна сміливо направляти в поліцію,прокуратуру та адміністрацію Президента України для того,щоб справа пішла швидше

Справа в тому,що

в Україні діє кримінальна відповідальність за образу Президента, який прирівняний до державних символів: Герба, Гімна та Прапора.

ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЦЕ ОБРАЗА ВСІЄЇ УКРАЇНИ.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:38

  19yuriy91 написав:при порохе был, прям, расцвет социалки :mrgreen:

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.
Но теперь "кінець єпохи бідності".

Поэтому
ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии
По данным фонда:
  • Показатель средней заработной платы за август составляет 8 909 гривен.
  • За июль сумма зарплаты была выше почти на 400 гривен.

А это будет учтено при пересчёте пенсий в марте 2020 года.
Но вам по 1+1 этого не расскажут.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:41

  Автор77 написав:ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЦЕ ОБРАЗА ВСІЄЇ УКРАЇНИ.

Вы это каждый раз повторяйте себе, когда про Порошенко здесь писали.

Только вот какой нюанс.
Сам нынешний ПреЗЕ!дент Украины и есть - образа всієї України.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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