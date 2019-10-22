Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
fler написав:ПриватБанк судится с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях — в США и Великобритании. Эти дела быстрыми не будут, но их результаты могут стать для экс-владельцев банка сокрушительными. В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права, а само дело суд решил рассматривать по процедуре акта RICO (Recketeer Influenced and Corrupt Organization), применяемой для организованных преступных группировок и позволяющей привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений. Это дело строится на фактах отмывания выведенных из Приватбанка денег посредством покупки недвижимости и предприятий в США. https://zn.ua/internal/po-kom-zvonit-bi ... 3097_.html
Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.
Взяточниство не удалось предъявить, предъявили мошеничество, теперь и это сняли. А как всё громко начиналось.
freeze написав:Как я понимаю, разведение войск в Золотом и Петровском не будет, Нормандский формат похерен.
Прямо навеяло Троцкого с его - Ни войны, ни мира. Зеленский - современный Троцкий, только в отличии от Троцкого речи толкать без бумажки не умеет.
Нічого у нього не вийде, Ви ж розумієте що кловун напівукраїнець і в лиху годину його навіть і питати ніхто не буде, як повинні діяти у разі загрози суверенітету і цілісності Держави. Вибрали, тепер насолоджуйтесь. Не такий Президент повинен був бути, а Піночет-патріот захисник нації, а не бубочка, який на колінах від..че у Пуйла на зустрічі. Тьфу .... використаний.
Постановление определяет новый размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг субсидиантам в 20% среднемесячного совокупного дохода одного домохозяйства, тогда как сейчас эта плата составляет 15%.
Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат — пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".
Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.
Наверняка 99% субсидиантов голосовали за Зе. Туда им и дорога.
Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".
Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.
Наверняка 99% субсидиантов голосовали за Зе. Туда им и дорога.
freeze написав:Как я понимаю, разведение войск в Золотом и Петровском не будет, Нормандский формат похерен.
Прямо навеяло Троцкого с его - Ни войны, ни мира. Зеленский - современный Троцкий, только в отличии от Троцкого речи толкать без бумажки не умеет.
Нічого у нього не вийде, Ви ж розумієте що кловун напівукраїнець і в лиху годину його навіть і питати ніхто не буде, як повинні діяти у разі загрози суверенітету і цілісності Держави. Вибрали, тепер насолоджуйтесь. Не такий Президент повинен був бути, а Піночет-патріот захисник нації, а не бубочка, який на колінах від..че у Пуйла на зустрічі. Тьфу .... використаний.
Я проти вчинення кримінальних злочинів на форумі Фінансів.
Скріншот з цього повідомлення можна сміливо направляти в поліцію,прокуратуру та адміністрацію Президента України для того,щоб справа пішла швидше
Справа в тому,що
в Україні діє кримінальна відповідальність за образу Президента, який прирівняний до державних символів: Герба, Гімна та Прапора.
ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЦЕ ОБРАЗА ВСІЄЇ УКРАЇНИ.