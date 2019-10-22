Додано: Вів 22 жов, 2019 18:17

Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в Лисичанске спровоцировало полное ограничение электроэнергии местному водоканалу из-за долгов.



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