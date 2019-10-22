Я с тобой детей не крестил. Поэтому, на Вы
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:12
Я с тобой детей не крестил. Поэтому, на Вы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24
Ти дивися яке воно. Я так зрозумів тижня мало? Все скиглиш і скиглиш. Мені сміятися, чи плакаль? Захисником виявляєшся моралі і гідності, прям патріоц Держави. Вийди на Віче на Майдан і скажи це, що ти тут плетеш, я на 100% впевнений що послухаєш не тільки те, що я написав, а і вкажуть напрямок, це в кращому випадку. Бо з такими як ти, ЗСУ через рік не буде, а хто ж тебе "хальоного" захищати буде? Бубочка твоя, чи сам калаша в руки візьмеш? А за символи Державні - Гімн і Прапор не тобі тут розказувати і повчати.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 жов, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24
Как оживились любители кого-нить посадить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50
По факту при ПАПе в реалиях эти 15% не действовали.
Не помню точно, но то ли 29% или больше реально платили.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:00
Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.
Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.
In HODL we trust
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:06
Tegularius
Вот-вот.
Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?
Предположу, что к бывшим регионалам.
Не отбрасывая варианта возрождения Яценюка.
И менее вероятный вариант - националисты.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:16
К ним и к Юле. Точнее, вернутся.
Возможна и успешная раскрутка новых проектов, вроде Шария.
In HODL we trust
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:18
Вранье. Заявляю тебе, как человек сам составлявший декларации для получения субсидий. Включая семьи, где сын предприниматель жил отдельно, но прописан был с пенсами. И субсидию давали.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:24
Досягнення України за часи Порошенка. Економіка та реформи в Україні.
1) збережена Незалежність України;
2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;
3) розвивається і "повільне институционализируется" громадянське суспільство;
4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;
5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;
6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;
7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;
армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;
9) створена єдина помісна церква в Україні;
10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;
11) проведена декомунізація;
12) посилена українізація держави;
13) тисяч патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;
14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стрессоустойчивее);
15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);
16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;
17) проведена перша стадія пенсійної реформи;
18) прийнято нове законодавство про приватизацію;
19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;
20) розпочата глибока медична реформа;
21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;
22) введено електронне декларування для держчиновників;
23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування; 25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;
26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Перес де Куэльяр і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|