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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4343434443454346
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:12

  19yuriy91 написав:напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.
не после в разы подорожания газа?

Я с тобой детей не крестил. Поэтому, на Вы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24

  Автор77 написав:
  pesikot написав:
  Автор77 написав:ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЦЕ ОБРАЗА ВСІЄЇ УКРАЇНИ.

Вы это каждый раз повторяйте себе, когда про Порошенко здесь писали.

Только вот какой нюанс.
Сам нынешний ПреЗЕ!дент Украины и есть - образа всієї України.


Да ладно вам,
про Президента Порошенко не писали чисто в уголовном стиле, критика была это да, за укрывательство расхищений, покрывательстве мародерства и т.п.

Т.е. среди критиков Порошенко не было явных уголовников и урок, тем более людей с сексуальными извращениями.


А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.

Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.

Это уже за пределами добра и зла.
Ти дивися яке воно. Я так зрозумів тижня мало? Все скиглиш і скиглиш. Мені сміятися, чи плакаль? Захисником виявляєшся моралі і гідності, прям патріоц Держави. Вийди на Віче на Майдан і скажи це, що ти тут плетеш, я на 100% впевнений що послухаєш не тільки те, що я написав, а і вкажуть напрямок, це в кращому випадку. Бо з такими як ти, ЗСУ через рік не буде, а хто ж тебе "хальоного" захищати буде? Бубочка твоя, чи сам калаша в руки візьмеш? А за символи Державні - Гімн і Прапор не тобі тут розказувати і повчати.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 жов, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24

  Автор77 написав:А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.

Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.

Это уже за пределами добра и зла.

Как оживились любители кого-нить посадить :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:при порохе был, прям, расцвет социалки :mrgreen:

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.


напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.
не после в разы подорожания газа?
я, кстати, субсидии не получаю, а являюсь, наоборот, плательщиком "за тех парней"
да и при порохе выдачу субсидий начали урезать, так шо не звизди.
я не защищаю клоуна, но не надо лепить горбатого, делая из пороха, чуть ли, не святого.

По факту при ПАПе в реалиях эти 15% не действовали.
Не помню точно, но то ли 29% или больше реально платили.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:00

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:при порохе был, прям, расцвет социалки :mrgreen:

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.

Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.
Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:06

Tegularius
Вот-вот.
Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?

Предположу, что к бывшим регионалам.
Не отбрасывая варианта возрождения Яценюка.
И менее вероятный вариант - националисты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:16

  detroytred написав:Tegularius
Вот-вот.
Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?

Предположу, что к бывшим регионалам.

К ним и к Юле. Точнее, вернутся.
Возможна и успешная раскрутка новых проектов, вроде Шария.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:18

  Tegularius написав:Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.
Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.


Вранье. Заявляю тебе, как человек сам составлявший декларации для получения субсидий. Включая семьи, где сын предприниматель жил отдельно, но прописан был с пенсами. И субсидию давали.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:24

  Tegularius написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:при порохе был, прям, расцвет социалки :mrgreen:

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.

Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.
Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.

Досягнення України за годині Порошенка. Економіка та реформи в Україні.
1) збережена Незалежність України;
2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;
3) розвивається і "повільне институционализируется" громадянське суспільство;
4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;
5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;
6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;
7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;
8) армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;
9) створена єдина помісна церква в Україні;
10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;
11) проведена декомунізація;
12) посилена українізація держави;
13) тисяч патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;
14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стрессоустойчивее);
15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);
16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;
17) проведена перша стадія пенсійної реформи;
18) прийнято нове законодавство про приватизацію;
19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;
20) розпочата глибока медична реформа;
21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;
22) введено електронне декларування для держчиновників;
23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування; 25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;
26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році.
Перес де Куэльяр
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