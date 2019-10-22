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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:12
19yuriy91 написав:
напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.
не после в разы подорожания газа?
Я с тобой детей не крестил. Поэтому, на Вы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24
Автор77 написав: pesikot написав: Автор77 написав:
ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЦЕ ОБРАЗА ВСІЄЇ УКРАЇНИ.
Вы это каждый раз повторяйте себе, когда про Порошенко здесь писали.
Только вот какой нюанс.
Сам нынешний ПреЗЕ!дент Украины и есть - образа всієї України.
Да ладно вам,
про Президента Порошенко не писали чисто в уголовном стиле, критика была это да, за укрывательство расхищений, покрывательстве мародерства и т.п.
Т.е. среди критиков Порошенко не было явных уголовников и урок, тем более людей с сексуальными извращениями.
А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.
Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.
Это уже за пределами добра и зла.
Ти дивися яке воно. Я так зрозумів тижня мало? Все скиглиш і скиглиш. Мені сміятися, чи плакаль? Захисником виявляєшся моралі і гідності, прям патріоц Держави. Вийди на Віче на Майдан і скажи це, що ти тут плетеш, я на 100% впевнений що послухаєш не тільки те, що я написав, а і вкажуть напрямок, це в кращому випадку. Бо з такими як ти, ЗСУ через рік не буде, а хто ж тебе "хальоного" захищати буде? Бубочка твоя, чи сам калаша в руки візьмеш? А за символи Державні - Гімн і Прапор не тобі тут розказувати і повчати.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 22 жов, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24
Автор77 написав:
А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.
Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.
Это уже за пределами добра и зла.
Как оживились любители кого-нить посадить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50
19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
при порохе был, прям, расцвет социалки
Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.
напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.
не после в разы подорожания газа?
я, кстати, субсидии не получаю, а являюсь, наоборот, плательщиком "за тех парней"
да и при порохе выдачу субсидий начали урезать, так шо не звизди.
я не защищаю клоуна, но не надо лепить горбатого, делая из пороха, чуть ли, не святого.
По факту при ПАПе в реалиях эти 15% не действовали.
Не помню точно, но то ли 29% или больше реально платили.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:00
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
при порохе был, прям, расцвет социалки
Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.
Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.
Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:06
Tegularius
Вот-вот.
Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?
Предположу, что к бывшим регионалам.
Не отбрасывая варианта возрождения Яценюка.
И менее вероятный вариант - националисты.
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detroytred
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:16
detroytred написав:Tegularius
Вот-вот.
Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?
Предположу, что к бывшим регионалам.
К ним и к Юле. Точнее, вернутся.
Возможна и успешная раскрутка новых проектов, вроде Шария.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:18
Tegularius написав:
Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.
Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.
Вранье. Заявляю тебе, как человек сам составлявший декларации для получения субсидий. Включая семьи, где сын предприниматель жил отдельно, но прописан был с пенсами. И субсидию давали.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:24
Досягнення України за часу Порошенка. Економіка та реформи в Україні.
Tegularius написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
при порохе был, прям, расцвет социалки
Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.
Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.
Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.
1) збережена Незалежність України;
2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;
3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;
4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;
5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;
6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;
7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;
8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;
9) створена єдина помісна церква в Україні;
10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;
11) проведена декомунізація;
12) посилена українізація держави;
13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;
14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);
15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);
16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;
17) проведена перша стадія пенсійної реформи;
18) прийнято нове законодавство про приватизацію;
19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;
20) розпочата глибока медична реформа;
21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;
22) введено електронне декларування для держчиновників;
23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування;
25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;
26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:56
19yuriy91 написав: Starikan написав:
Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".
Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.
Наверняка 99% субсидиантов голосовали за Зе.
Туда им и дорога.
при порохе был, прям, расцвет социалки
"А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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