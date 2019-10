Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4344434543464347> Додано: Вів 22 жов, 2019 21:12 19yuriy91 написав: напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.

не после в разы подорожания газа? напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.не после в разы подорожания газа?

Я с тобой детей не крестил. Поэтому, на Вы Я с тобой детей не крестил. Поэтому, на Вы "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3216 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 787 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24 Автор77 написав: pesikot написав: Автор77 написав: ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЦЕ ОБРАЗА ВСІЄЇ УКРАЇНИ. ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЦЕ ОБРАЗА ВСІЄЇ УКРАЇНИ.

Вы это каждый раз повторяйте себе, когда про Порошенко здесь писали.



Только вот какой нюанс.

Сам нынешний ПреЗЕ!дент Украины и есть - образа всієї України. Вы это каждый раз повторяйте себе, когда про Порошенко здесь писали.Только вот какой нюанс.Сам нынешний ПреЗЕ!дент Украины и есть - образа всієї України.



Да ладно вам,

про Президента Порошенко не писали чисто в уголовном стиле, критика была это да, за укрывательство расхищений, покрывательстве мародерства и т.п.



Т.е. среди критиков Порошенко не было явных уголовников и урок, тем более людей с сексуальными извращениями.





А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.



Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.



Это уже за пределами добра и зла. Да ладно вам,про Президента Порошенко не писали чисто в уголовном стиле, критика была это да, за укрывательство расхищений, покрывательстве мародерства и т.п.Т.е. среди критиков Порошенко не было явных уголовников и урок, тем более людей с сексуальными извращениями.А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.Это уже за пределами добра и зла. Ти дивися яке воно. Я так зрозумів тижня мало? Все скиглиш і скиглиш. Мені сміятися, чи плакаль? Захисником виявляєшся моралі і гідності, прям патріоц Держави. Вийди на Віче на Майдан і скажи це, що ти тут плетеш, я на 100% впевнений що послухаєш не тільки те, що я написав, а і вкажуть напрямок, це в кращому випадку. Бо з такими як ти, ЗСУ через рік не буде, а хто ж тебе "хальоного" захищати буде? Бубочка твоя, чи сам калаша в руки візьмеш? А за символи Державні - Гімн і Прапор не тобі тут розказувати і повчати. Ти дивися яке воно. Я так зрозумів тижня мало? Все скиглиш і скиглиш. Мені сміятися, чи плакаль? Захисником виявляєшся моралі і гідності, прям патріоц Держави. Вийди на Віче на Майдан і скажи це, що ти тут плетеш, я на 100% впевнений що послухаєш не тільки те, що я написав, а і вкажуть напрямок, це в кращому випадку. Бо з такими як ти, ЗСУ через рік не буде, а хто ж тебе "хальоного" захищати буде? Бубочка твоя, чи сам калаша в руки візьмеш? А за символи Державні - Гімн і Прапор не тобі тут розказувати і повчати. Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 жов, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2426 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 21:24 Автор77 написав: А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.



Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.



Это уже за пределами добра и зла. А насчет вашей последней фразы - вы фактически оскорбляете сами три четверти избирателей Президента Украины.Наверное надо все-таки отправить скриншот сообщения, с уголовным деянием в соответствующие органы.Это уже за пределами добра и зла.

Как оживились любители кого-нить посадить Как оживились любители кого-нить посадить "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3216 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 787 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50 19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав: при порохе был, прям, расцвет социалки при порохе был, прям, расцвет социалки

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.



напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.

не после в разы подорожания газа?

я, кстати, субсидии не получаю, а являюсь, наоборот, плательщиком "за тех парней"

да и при порохе выдачу субсидий начали урезать, так шо не звизди.

я не защищаю клоуна, но не надо лепить горбатого, делая из пороха, чуть ли, не святого. напомни, када массово начали показательно раздавать субсидии всем подряд.не после в разы подорожания газа?я, кстати, субсидии не получаю, а являюсь, наоборот, плательщиком "за тех парней"да и при порохе выдачу субсидий начали урезать, так шо не звизди.я не защищаю клоуна, но не надо лепить горбатого, делая из пороха, чуть ли, не святого.

По факту при ПАПе в реалиях эти 15% не действовали.

Не помню точно, но то ли 29% или больше реально платили. По факту при ПАПе в реалиях эти 15% не действовали.Не помню точно, но то ли 29% или больше реально платили. detroytred

Повідомлень: 22256 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 22:00 pesikot написав: 19yuriy91 написав: при порохе был, прям, расцвет социалки при порохе был, прям, расцвет социалки

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались. Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.

Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.

Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он. Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 979 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 22:06 Tegularius

Вот-вот.

Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?



Предположу, что к бывшим регионалам.

Не отбрасывая варианта возрождения Яценюка.

И менее вероятный вариант - националисты. detroytred

Повідомлень: 22256 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 22:16 detroytred написав: Tegularius

Вот-вот.

Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?



Предположу, что к бывшим регионалам.

Вот-вот.Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?Предположу, что к бывшим регионалам.

К ним и к Юле. Точнее, вернутся.

Возможна и успешная раскрутка новых проектов, вроде Шария. К ним и к Юле. Точнее, вернутся.Возможна и успешная раскрутка новых проектов, вроде Шария. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 979 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 22:18 Tegularius написав: Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.

Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он. Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.



Вранье. Заявляю тебе, как человек сам составлявший декларации для получения субсидий. Включая семьи, где сын предприниматель жил отдельно, но прописан был с пенсами. И субсидию давали. Вранье. Заявляю тебе, как человек сам составлявший декларации для получения субсидий. Включая семьи, где сын предприниматель жил отдельно, но прописан был с пенсами. И субсидию давали. vano80 Повідомлень: 1524 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 22:24 Tegularius написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав: при порохе был, прям, расцвет социалки при порохе был, прям, расцвет социалки

Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались. Да был. Субсидии платились. Пенсии пересчитывались.

Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.

Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он. Нет, они платились при Азарове и при Тимошенко, а при Порошенко механизм субсидий был похерен. Фактически, их стали получать только одинокие пенсионеры и оформленные на минималку. По сравнению с тарифным геноцидом при Порошенко, когда цены на некоторые коммунальные услуги повысились более чем в 10 раз, это изменение нормы - сущая мелочь.Тем не менее тарифы действительно неподъемные, особенно на тепло и подогрев воды. Мы ждём от нашего президента и его команды действий по их снижению. Но в отличие от топящих за преступный порошенковский режим, избиратель Зеленского умственно адекватен и понимает, что этого невозможно добиться за 3 месяца. Но если этого не будет сделано в разумные сроки - да, мы перестанем его поддерживать. Мы - не ослепленные пропагандой фанатики-сектанты, как многие сторонники прошлого режима. Но поверьте уж - те политики, к кому уйдут разочаровавшиеся сторонники Зеленского, будут вызывать у вас гораздо более сильный батхерт, чем он.

Досягнення України за часу Порошенка. Економіка та реформи в Україні.

1) збережена Незалежність України;

2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;

3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;

4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;

5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;

6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;

7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;

8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;

9) створена єдина помісна церква в Україні;

10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;

11) проведена декомунізація;

12) посилена українізація держави;

13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;

14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);

15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);

16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;

17) проведена перша стадія пенсійної реформи;

18) прийнято нове законодавство про приватизацію;

19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;

20) розпочата глибока медична реформа;

21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;

22) введено електронне декларування для держчиновників;

23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування;

25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;

26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році. 1) збережена Незалежність України;2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;9) створена єдина помісна церква в Україні;10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;11) проведена декомунізація;12) посилена українізація держави;13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;17) проведена перша стадія пенсійної реформи;18) прийнято нове законодавство про приватизацію;19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;20) розпочата глибока медична реформа;21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;22) введено електронне декларування для держчиновників;23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування;25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2426 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 22:56 19yuriy91 написав: Starikan написав: Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".

Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года. Наверняка 99% субсидиантов голосовали за Зе.

Туда им и дорога. Наверняка 99% субсидиантов голосовали за Зе.Туда им и дорога. при порохе был, прям, расцвет социалки при порохе был, прям, расцвет социалки

"А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов. "А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16322 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1550 раз. Подякували: 2525 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4344434543464347> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм