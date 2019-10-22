Согласен на любой из трех вариантов, лишь бы избавиться от квартальных. Предпочел бы второй.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:03
Согласен на любой из трех вариантов, лишь бы избавиться от квартальных. Предпочел бы второй.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 23:07
чего еще ожидать от потомков коллективизаторов, вертухаев, заградотрядовцев, кляузников-доносчиков...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:08
Еще при совке (глубоком) Белгород снабжался лучше Харькова и уж точно - лучше воронежей и курсков.
Какая-то особая точка.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:26
yama
Все реально так плохо с закредитованностью? Зачем люди берут кредиты, если доходы падают?
— Доходы населения падают пятый год подряд. Бедных в стране свыше 20 млн. человек (больше 13% населения), в 2018 году РАНХиГС зафиксировала минимальный за 15 лет уровень накоплений у населения. В прошлом году задолженность россиян по кредитам перед банками составляла 21,8% их денежных доходов за год, а по итогам января-сентября 2018 г. — рекордные 34,3%. Долговая нагрузка населения в 2019 г. может превысить достигнутый в 2014 г. максимум — 9%.
Уровень перекредитованности выше в самых малых населённых пунктах (менее 10 тыс. жителей), а также в Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах. В целом хотя бы один из четырёх признаков перекредитованности в 2018 году имели 17% россиян. Если из числа признаков убрать субъективную составляющую (восприятие выплат как тяжёлого бремени), показатель сократится до 8%.
Кредиты берут для того чтобы не протянуть ноги «здесь и сейчас», откладывая коллапс на потом. Плюс кредит взять не сложно, а за тех, кому кредит не дают, его берут пенсионеры. То есть кредит — это способ временного побега от бедности и нищеты.
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