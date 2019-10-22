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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4344434543464347
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:03

  detroytred написав:Tegularius
Вот-вот.
Самый главный вопрос: к кому уйдут голосовавшие за ЗЕ?
Предположу, что к бывшим регионалам.
Не отбрасывая варианта возрождения Яценюка.
И менее вероятный вариант - националисты.

Согласен на любой из трех вариантов, лишь бы избавиться от квартальных. Предпочел бы второй.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:07

  pesikot написав:Как оживились любители кого-нить посадить :)

чего еще ожидать от потомков коллективизаторов, вертухаев, заградотрядовцев, кляузников-доносчиков...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:08

  yama написав: не подумайте что я агитирую за слияние или еще каккую муть тех кто кричат Путин приди потом ОЧЕНЬ об этом жалеют . Я просто констатирую факт что в Белгородской области жить лучше простым смертным чем во Львовской ... и вариант "чемодан вокзал Белгород" - не предлагать , меня приглашали многократно но я пока переезжать не собираюсь .

Еще при совке (глубоком) Белгород снабжался лучше Харькова и уж точно - лучше воронежей и курсков.
Какая-то особая точка.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:26

yama
Все реально так плохо с закредитованностью? Зачем люди берут кредиты, если доходы падают?

— Доходы населения падают пятый год подряд. Бедных в стране свыше 20 млн. человек (больше 13% населения), в 2018 году РАНХиГС зафиксировала минимальный за 15 лет уровень накоплений у населения. В прошлом году задолженность россиян по кредитам перед банками составляла 21,8% их денежных доходов за год, а по итогам января-сентября 2018 г. — рекордные 34,3%. Долговая нагрузка населения в 2019 г. может превысить достигнутый в 2014 г. максимум — 9%.

Уровень перекредитованности выше в самых малых населённых пунктах (менее 10 тыс. жителей), а также в Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах. В целом хотя бы один из четырёх признаков перекредитованности в 2018 году имели 17% россиян. Если из числа признаков убрать субъективную составляющую (восприятие выплат как тяжёлого бремени), показатель сократится до 8%.

Кредиты берут для того чтобы не протянуть ноги «здесь и сейчас», откладывая коллапс на потом. Плюс кредит взять не сложно, а за тех, кому кредит не дают, его берут пенсионеры. То есть кредит — это способ временного побега от бедности и нищеты.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 02:34

  Starikan написав:Согласен на любой из трех вариантов, лишь бы избавиться от квартальных. Предпочел бы второй.

А чем Яценюк принципиально отличается от людей вроде Гончарука и Милованова? Такие же кабинетные либералы-реформаторы, адепты тотальной приватизации и монетаризма. Если бы у Яценюка не было его политического бекграунда, то он вполне бы мог влиться в экономический блок зе-команды, смотрелся бы там очень органично.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 06:16

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: при порохе был, прям, расцвет социалки :mrgreen:

"А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов.

критиковать одного за то же самое, что было и при папереднике - любимый приём убеждённого порохобота.
"в своём глазу....."
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:29

Re: Політичні дискусії

Tegularius написав:
  Starikan написав:Согласен на любой из трех вариантов, лишь бы избавиться от квартальных. Предпочел бы второй.

А чем Яценюк принципиально отличается от людей вроде Гончарука и Милованова? Такие же кабинетные либералы-реформаторы, адепты тотальной приватизации и монетаризма. Если бы у Яценюка не было его политического бекграунда, то он вполне бы мог влиться в экономический блок зе-команды, смотрелся бы там очень органично.


Яценюк на полном серьезе рассматривался на должность вице-премьера, курирующего экономический блок, в правительство Гончарука. Его проталкивал старый друг Аваков.
Но в последний момент отложили назначение, все таки это было бы уже третье старое лицо в небольшом правительстве.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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