Додано: Вів 22 жов, 2019 23:26

yama

Все реально так плохо с закредитованностью? Зачем люди берут кредиты, если доходы падают?



— Доходы населения падают пятый год подряд. Бедных в стране свыше 20 млн. человек (больше 13% населения), в 2018 году РАНХиГС зафиксировала минимальный за 15 лет уровень накоплений у населения. В прошлом году задолженность россиян по кредитам перед банками составляла 21,8% их денежных доходов за год, а по итогам января-сентября 2018 г. — рекордные 34,3%. Долговая нагрузка населения в 2019 г. может превысить достигнутый в 2014 г. максимум — 9%.



Уровень перекредитованности выше в самых малых населённых пунктах (менее 10 тыс. жителей), а также в Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах. В целом хотя бы один из четырёх признаков перекредитованности в 2018 году имели 17% россиян. Если из числа признаков убрать субъективную составляющую (восприятие выплат как тяжёлого бремени), показатель сократится до 8%.



Кредиты берут для того чтобы не протянуть ноги «здесь и сейчас», откладывая коллапс на потом. Плюс кредит взять не сложно, а за тех, кому кредит не дают, его берут пенсионеры. То есть кредит — это способ временного побега от бедности и нищеты.