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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4345434643474348
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:46

  freeze написав:
  Vadim V написав:Чем закончился сериал "Слуга народа" ? ,
я его не смотрел.


Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость.

О ?! Про таке в житті я чув тільки в Південній Кореї ...
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очень хороший анализ-взгляд по дальнейшему на востоке
https://www.youtube.com/watch?v=tuGy_i1pxZI
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:53

  freeze написав:
  Vadim V написав:Чем закончился сериал "Слуга народа" ? ,
я его не смотрел.


Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость.

То-то я смотрю деПУТАНЫ от Слуги Народа стали по 30 куе брать на лапу, собирают всем миром, чтобы отказаться от услуг МВФ)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:56

  Starikan написав:.............
"А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов.

А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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