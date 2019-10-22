Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:46
freeze написав: Vadim V написав:
Чем закончился сериал "Слуга народа" ? ,
я его не смотрел.
Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость.
О ?! Про таке в житті я чув тільки в Південній Кореї ...
Puente
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очень хороший анализ-взгляд по дальнейшему на востоке
https://www.youtube.com/watch?v=tuGy_i1pxZI
19yuriy91
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Додано: Сер 23 жов, 2019 08:53
freeze написав: Vadim V написав:
Чем закончился сериал "Слуга народа" ? ,
я его не смотрел.
Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость.
То-то я смотрю деПУТАНЫ от Слуги Народа стали по 30 куе брать на лапу, собирают всем миром, чтобы отказаться от услуг МВФ)))
antey1969
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Додано: Сер 23 жов, 2019 08:56
Starikan написав:
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"А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов.
А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
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