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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4346434743484349
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:24

  lapay написав:
  freeze написав:Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость.

Ми не корейці, щоб здавати золото для виплати держборгу. Але кармани доведется вивернути, бо Беня борги по любому зніме, ще й рахунок за моральний ущерб. :)

Та я Вас умоляю ... Ну яка різниця , хто з олігархів нас стриже неперервно ? Ахметов чи Коломойський ? Григоришин чи Пінчук ? Фірташ чи Жеваго ? Чи там Суркіси ...
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:27

  freeze написав:
  Vadim V написав:Чем закончился сериал "Слуга народа" ? ,
я его не смотрел.


Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость.
Да уж, а так всё хорошо начиналось... :(
https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:31

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.............
"А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов.

А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент?

Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.
Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"

Я тоже уверен.
Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.
Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:35

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Та я Вас умоляю ... Ну яка різниця , хто з олігархів нас стриже неперервно ? Ахметов чи Коломойський ? Григоришин чи Пінчук ? Фірташ чи Жеваго ? Чи там Суркіси ...

Можна стригти в рамках ринкових (європейських) цін, а можна тупо знімати з держави гроші, як МАУ, в якості компенсації за припинення авіасполучення з Кримом, чи за приватизацію Привата.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 23 жов, 2019 09:41, всього редагувалось 2 разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:39

  Puente написав:
  Alex2007 написав:Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...
:?

Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .


Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.

Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.

Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:44

  freeze написав:
  Puente написав:
  Alex2007 написав:Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...
:?

Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .


Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.

Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.

Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.

це саме можна сказати про ФРН, Великобританію, Канаду, США, Індію, Китай, Італію, Швейцарію, Францію і т.д.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:51

  freeze написав:
Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.

.

Ну Ви даєте ... Емігрант може зрівнятися з місцевими ( аналогічного рівня роботи/освіти ) тільки через покоління , а то і два . Ви пропонуєте життя в стані другосортності . Тільки внуки стають місцевими . В мультикультурних країнах трохи краще , але не з економічної точки зору ... Середній клас майже завжди спирається на здобутки попереднього покоління .
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