Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...
Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .
Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.
Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.
Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Alex2007 написав:Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...
Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .
Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.
Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.
Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.
це саме можна сказати про ФРН, Великобританію, Канаду, США, Індію, Китай, Італію, Швейцарію, Францію і т.д.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав: Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.
.
Ну Ви даєте ... Емігрант може зрівнятися з місцевими ( аналогічного рівня роботи/освіти ) тільки через покоління , а то і два . Ви пропонуєте життя в стані другосортності . Тільки внуки стають місцевими . В мультикультурних країнах трохи краще , але не з економічної точки зору ... Середній клас майже завжди спирається на здобутки попереднього покоління .