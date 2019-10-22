Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...
Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .
Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.
Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.
Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Alex2007 написав:Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...
Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .
Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.
Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.
Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.
це саме можна сказати про ФРН, Великобританію, Канаду, США, Індію, Китай, Італію, Швейцарію, Францію і т.д.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав: Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.
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Ну Ви даєте ... Емігрант може зрівнятися з місцевими ( аналогічного рівня роботи/освіти ) тільки через покоління , а то і два . Ви пропонуєте життя в стані другосортності . Тільки внуки стають місцевими . В мультикультурних країнах трохи краще , але не з економічної точки зору ... Середній клас майже завжди спирається на здобутки попереднього покоління .
Alex2007 написав:Единственное, что от этих выборов получили - так это некоторую психологическую разгрузку на время, потому что была Очень большая нервозность в обществе. Правда это особо ситуацию не меняет на будущее.
Просто сейчас уже стало окончательно понятно - ходишь ты на выборы, не ходишь - результат будет один.
Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают. А если попадают, то задерживаются там очень не долго,- либо потом становятся такими же как все остальные в системе, либо их убирают, либо они уходят сами.
Брєд ви пишете. "Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась?? Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у нас вибори кардинально впливають на ситуацію в країні. "ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг. З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни. "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня. Тут проблема в тому що самі люди(народ) неадекватно оцінюють політиків. Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.
Alex2007 І ще - у вас перебільшені очікування. Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії. Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ... Так що раджу валити звідси і по-швидше.
Alex2007 написав:Единственное, что от этих выборов получили - так это некоторую психологическую разгрузку на время, потому что была Очень большая нервозность в обществе. Правда это особо ситуацию не меняет на будущее.
Просто сейчас уже стало окончательно понятно - ходишь ты на выборы, не ходишь - результат будет один.
Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают. А если попадают, то задерживаются там очень не долго,- либо потом становятся такими же как все остальные в системе, либо их убирают, либо они уходят сами.
Брєд ви пишете. "Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась?? Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у нас вибори кардинально впливають на ситуацію в країні. "ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг. З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни. "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня. Тут проблема в тому що самі люди(народ) неадекватно оцінюють політиків. Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.
Уважаемый, во-первых в ваших драгоценных порадах валить или не валить мне я не нуждаюсь. Если посваливают все адекватные, то останутся одни недоразвитые нацыки, к-рые до конца и угробят эту страну. Это раз. Зато під співи гімну, в вишиванке, і зі своєю власною церквою.
Два: для меня лично все вышеперечисленные товарищи - по большому счету одно и то же. Что одно - овощное, что другое - всячески убившее какую-либо надежду на порядок в стране (хотя в 5 лет назад я был гораздо оптимистичнее настроен на будущее страны), что третье. Одно и тоже, только с разными приправами.
Три: Назовите мне профессионала, за которого можно было голосовать весной и осенью? Или предлагаете еще нужно было терпеть того самого еще несколько лет. Очень сомневаюсь. Страна бы не выдержала.