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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4347434843494350> Додано: Сер 23 жов, 2019 09:24 lapay написав: freeze написав: Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость. Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость.

Ми не корейці, щоб здавати золото для виплати держборгу. Але кармани доведется вивернути, бо Беня борги по любому зніме, ще й рахунок за моральний ущерб. Ми не корейці, щоб здавати золото для виплати держборгу. Але кармани доведется вивернути, бо Беня борги по любому зніме, ще й рахунок за моральний ущерб.

Та я Вас умоляю ... Ну яка різниця , хто з олігархів нас стриже неперервно ? Ахметов чи Коломойський ? Григоришин чи Пінчук ? Фірташ чи Жеваго ? Чи там Суркіси ... Та я Вас умоляю ... Ну яка різниця , хто з олігархів нас стриже неперервно ? Ахметов чи Коломойський ? Григоришин чи Пінчук ? Фірташ чи Жеваго ? Чи там Суркіси ... Puente Повідомлень: 1943 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 09:27 freeze написав: Vadim V написав: Чем закончился сериал "Слуга народа" ? ,

я его не смотрел. Чем закончился сериал "Слуга народа" ? ,я его не смотрел.



Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость. Зеля обиделся на МФВ, обратился к населению Украины пошарить по своим карманам, скинуться и погасить долг перед МВФ, после чего Украина обрела истинную независимость. Да уж, а так всё хорошо начиналось...

https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ Да уж, а так всё хорошо начиналось... Vadim V

Повідомлень: 2009 З нами з: 23.05.14 Подякував: 473 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 09:31 antey1969 написав: ЛАД написав: Starikan написав: .............

"А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов. ............."А что, при Порохе лучше было?" - любимый аргумент разочарованных зефилов.

А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент? А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент?

Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.

Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я" Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"

Я тоже уверен.

Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.

Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований? Я тоже уверен.Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14499 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 09:35 Re: Політичні дискусії Puente написав: Та я Вас умоляю ... Ну яка різниця , хто з олігархів нас стриже неперервно ? Ахметов чи Коломойський ? Григоришин чи Пінчук ? Фірташ чи Жеваго ? Чи там Суркіси ... Та я Вас умоляю ... Ну яка різниця , хто з олігархів нас стриже неперервно ? Ахметов чи Коломойський ? Григоришин чи Пінчук ? Фірташ чи Жеваго ? Чи там Суркіси ...

Можна стригти в рамках ринкових (європейських) цін, а можна тупо знімати з держави гроші, як МАУ, в якості компенсації за припинення авіасполучення з Кримом, чи за приватизацію Привата. Можна стригти в рамках ринкових (європейських) цін, а можна тупо знімати з держави гроші, як МАУ, в якості компенсації за припинення авіасполучення з Кримом, чи за приватизацію Привата. Востаннє редагувалось lapay в Сер 23 жов, 2019 09:41, всього редагувалось 2 разів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8542 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1075 раз. Подякували: 1165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 09:39 Puente написав: Alex2007 написав: Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...

Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...

Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі . Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .



Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.



Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.



Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда. Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13212 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3719 раз. Подякували: 5464 раз. Профіль 20 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 09:44 freeze написав: Puente написав: Alex2007 написав: Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...

Так что я, ранее не рассматривающий выезд из страны, уже начинаю об этом задумываться...

Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі . Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .



Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.



Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.



Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда. Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.

це саме можна сказати про ФРН, Великобританію, Канаду, США, Індію, Китай, Італію, Швейцарію, Францію і т.д. це саме можна сказати про ФРН, Великобританію, Канаду, США, Індію, Китай, Італію, Швейцарію, Францію і т.д. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16589 З нами з: 09.03.14 Подякував: 972 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 09:51 freeze написав:

Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.



. Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.

Ну Ви даєте ... Емігрант може зрівнятися з місцевими ( аналогічного рівня роботи/освіти ) тільки через покоління , а то і два . Ви пропонуєте життя в стані другосортності . Тільки внуки стають місцевими . В мультикультурних країнах трохи краще , але не з економічної точки зору ... Середній клас майже завжди спирається на здобутки попереднього покоління . Ну Ви даєте ... Емігрант може зрівнятися з місцевими ( аналогічного рівня роботи/освіти ) тільки через покоління , а то і два . Ви пропонуєте життя в стані другосортності . Тільки внуки стають місцевими . В мультикультурних країнах трохи краще , але не з економічної точки зору ... Середній клас майже завжди спирається на здобутки попереднього покоління . Puente Повідомлень: 1943 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 11:20 Alex2007 написав: Единственное, что от этих выборов получили - так это некоторую психологическую разгрузку на время, потому что была Очень большая нервозность в обществе. Правда это особо ситуацию не меняет на будущее.



Просто сейчас уже стало окончательно понятно - ходишь ты на выборы, не ходишь - результат будет один.



Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают. А если попадают, то задерживаются там очень не долго,- либо потом становятся такими же как все остальные в системе, либо их убирают, либо они уходят сами.

Единственное, что от этих выборов получили - так это некоторую психологическую разгрузку на время, потому что была Очень большая нервозность в обществе. Правда это особо ситуацию не меняет на будущее.Просто сейчас уже стало окончательно понятно - ходишь ты на выборы, не ходишь - результат будет один.Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают. А если попадают, то задерживаются там очень не долго,- либо потом становятся такими же как все остальные в системе, либо их убирают, либо они уходят сами.

Брєд ви пишете.

"Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась??

Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у нас вибори кардинально впливають на ситуацію в країні.

"ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг.

З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни.

"Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня. Тут проблема в тому що самі люди(народ) неадекватно оцінюють політиків.

Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ. Брєд ви пишете."Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась??Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у насна ситуацію в країні."ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг.З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни."Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня. Тут проблема в тому що самі люди(народ) неадекватно оцінюють політиків.Зеленський -? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ. andrijk777

Повідомлень: 1695 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 11:29 Alex2007

І ще - у вас перебільшені очікування.

Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії.

Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ...

Так що раджу валити звідси і по-швидше. andrijk777

Повідомлень: 1695 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 11:40 andrijk777 написав: Alex2007 написав: Единственное, что от этих выборов получили - так это некоторую психологическую разгрузку на время, потому что была Очень большая нервозность в обществе. Правда это особо ситуацию не меняет на будущее.



Просто сейчас уже стало окончательно понятно - ходишь ты на выборы, не ходишь - результат будет один.



Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают. А если попадают, то задерживаются там очень не долго,- либо потом становятся такими же как все остальные в системе, либо их убирают, либо они уходят сами.

Единственное, что от этих выборов получили - так это некоторую психологическую разгрузку на время, потому что была Очень большая нервозность в обществе. Правда это особо ситуацию не меняет на будущее.Просто сейчас уже стало окончательно понятно - ходишь ты на выборы, не ходишь - результат будет один.Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают. А если попадают, то задерживаются там очень не долго,- либо потом становятся такими же как все остальные в системе, либо их убирают, либо они уходят сами.

Брєд ви пишете.

"Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась??

Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у нас вибори кардинально впливають на ситуацію в країні.

"ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг.

З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни.

"Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня. Тут проблема в тому що самі люди(народ) неадекватно оцінюють політиків.

Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ. Брєд ви пишете."Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась??Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у насна ситуацію в країні."ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг.З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни."Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня. Тут проблема в тому що самі люди(народ) неадекватно оцінюють політиків.Зеленський -? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.



Уважаемый, во-первых в ваших драгоценных порадах валить или не валить мне я не нуждаюсь. Если посваливают все адекватные, то останутся одни недоразвитые нацыки, к-рые до конца и угробят эту страну. Это раз. Зато під співи гімну, в вишиванке, і зі своєю власною церквою.



Два: для меня лично все вышеперечисленные товарищи - по большому счету одно и то же. Что одно - овощное, что другое - всячески убившее какую-либо надежду на порядок в стране (хотя в 5 лет назад я был гораздо оптимистичнее настроен на будущее страны), что третье.

Одно и тоже, только с разными приправами.



Три: Назовите мне профессионала, за которого можно было голосовать весной и осенью?

Или предлагаете еще нужно было терпеть того самого еще несколько лет. Очень сомневаюсь. Страна бы не выдержала. Уважаемый, во-первых вдрагоценных порадах валить или не валить мне я не нуждаюсь.Если посваливают все адекватные, то останутся одни недоразвитые нацыки, к-рые до конца и угробят эту страну. Это раз. Зато під співи гімну, в вишиванке, і зі своєю власною церквою.Два: для меня лично все вышеперечисленные товарищи - по большому счету одно и то же. Что одно - овощное, что другое - всячески убившее какую-либо надежду на порядок в стране (хотя в 5 лет назад я был гораздо оптимистичнее настроен на будущее страны), что третье.Одно и тоже, только с разными приправами.Три: Назовите мне профессионала, за которого можно было голосовать весной и осенью?Или предлагаете еще нужно было терпеть того самого еще несколько лет. Очень сомневаюсь. Страна бы не выдержала. Alex2007

Повідомлень: 1734 З нами з: 11.10.16 Подякував: 821 раз. Подякували: 669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4347434843494350> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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