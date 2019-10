Додано: Сер 23 жов, 2019 09:44

Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі . Та насправді в якийсь момент всі задумуються . Просто треба чітко розуміти - що тебе там чекає . Як ти будеш жити , як діти будуть . Які зусилля треба буде прикладати , щоб вжитися . Спочатку тобі , потім дітям ... Чи зможеш ти асимілюватися . Якщо ні - смислу немає взагалі .



Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.



Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.



Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда. Объективно говоря я вообще не понимаю, что здесь делают люди до 30 лет, езжай, учись, живи, работай, вся жизнь впереди по цивилизованным правилам и законам, а здесь страна вечного срача. И через 10 лет такое будет, и через 20 лет, абсолютно в этом уверен.Следствие того, что страна собрана из ментально разных остатков империй, стран. Ментальность жителей Львова и жителей например пришедшей из Румынии Бессарабии - южной половины Одесской области очень разные, ментальность Закарпатья, пришедшей из Венгрии и Тернополя - очень разные. В какой стране это присутствуют, что западные области и восточные области показывают прямо противоположные результаты голосования.Вроде последнее голосование на парламентских выборах начала показывать, что грани стираются, но похоже такое более-менее единое голосование было в последний раз, и во фракции солгал народу тоже уже срач. Всё как всегда.

це саме можна сказати про ФРН, Великобританію, Канаду, США, Індію, Китай, Італію, Швейцарію, Францію і т.д. це саме можна сказати про ФРН, Великобританію, Канаду, США, Індію, Китай, Італію, Швейцарію, Францію і т.д.

