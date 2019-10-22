У меня нет перебільшених очікувань.
Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.
И еще раз - не пойти ли вам по-быстрее соснуть тунца.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:42
У меня нет перебільшених очікувань.
Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.
И еще раз - не пойти ли вам по-быстрее соснуть тунца.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:50
Так ви за Україну переживаєте? А-а-а.
Патріот?
А для ВАС одне і те саме. Так і пишіть.
А для України - це зовсім інші шляхи розвитку. Ющ, Яник, Порох - всі абсолютно різні.
Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний.
На-жаль люди(особливо вата) за таких не голосують. Вони голосують за шоуменів...
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53
Ок.
Які у вас очікування до 2024 року? Щоб ми змогли оцінити Зе. Тільки по-конкретніше будь-ласка.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:58
Re: Політичні дискусії
Більше не будуть. Наступні - професійні популісти, типу Тимошенко. Не пішов у нас скальпель - пацієнт сильно кричить без наркозу (воєнного стану).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:58
Практика показала, что таки пофиг.
Кардинально меняется только риторика власти (и то не всегда).
Не брехня. В цитате Alex2007 важны оба слова. По безусловно профессиональнее Зе, а вот с нормальностью ...
Три десятиліття вже пройшло. Скільки десятиліть ще треба?
Тільки не треба мені, як Alex2007, радити "валити з цієї країни". Я міг це легко зробити ще років 25 тому. І чесно кажучи, можливо, помилився, що не зробив цього. Зараз мені це не потрібно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:05
Потрібно щоб така вата, як ти, не вибирали Януковичів і Зеленських.
Десятиліття проходять, але ми рухаємось три кроки вперед, два назад.
*хоч про Зе ще невідомо, може він ще покаже себе.
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06
Re: Політичні дискусії
Меньше было бы у вашего П-патрона пафоса, чуть больше уважения и прислушивания к своему народу - глядишь бы и получил бы победу на выборах.
Не нужно кого-то обвинять.
Виновата на самом деле вся страна, каждый в своей мере.
Яйценюк. Какого тогда нужно были расказывать что мы снизим цену на газ, а прийдя во власть - начал повышать. Если он профессионал, то он наверняка должен был знать нюансы газового рынка и хотя-бы не вешать людям лапшу на уши людям.
Гройсман - тоже хорош.
Эти оба - это точно было бы продолжение "эры Петра".
Пока я вижу только одно направление.
И из всех вышеобозначенных более-менее неОтрицательно можно говорить только за Юща, и то с большими оговорками. И если б не было того раздрая внутри оранжевой команды и была б его (Юща) жесткость - то может и не видели бы потом никаких Яныков и автоматически всех плохих событий с 2014 года .
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:08
Вы правы, но только отчасти.
Да, эмигрант в первом поколении остается чужаком, он вряд ли займёт какое-то серьёзное положение ("станет начальником"), но при этом вполне может иметь достаточно приличное матер. положение и не чувствовать себя "второсортным". Уже второе поколение чувствует себя вполне нормально, хотя ещё помнит о своих корнях.
Пишу по опыту знакомых, уехавших в Германию - страну явно не мультикультурную и не особо эмигрантскую. В США или Израиле ситуация ещё проще.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:08
Ні. Тимощенко - вже мертвий пацієнт.
Я взагалі міркував так: "Якщо президентом стане Тимошенко, на цій країні можна ставити хрест".
На щастя народ виявився мудріший і вона програла навіть Пороху.
Значить хрест ставити ще рано
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