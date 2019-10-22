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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4347434843494350
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:42

  andrijk777 написав:Alex2007
І ще - у вас перебільшені очікування.
Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії.
Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ...
Так що раджу валити звідси і по-швидше.


У меня нет перебільшених очікувань.
Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.

И еще раз - не пойти ли вам по-быстрее соснуть тунца. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:50

  Alex2007 написав:Если посваливают все адекватные, то останутся одни недоразвитые нацыки, к-рые до конца и угробят эту страну. Это раз. Зато під співи гімну, в вишиванке, і зі своєю власною церквою.

Так ви за Україну переживаєте? :mrgreen: А-а-а.
Патріот?
  Alex2007 написав:Два: для меня лично все вышеперечисленные товарищи - по большому счету одно и то же. Что одно - овощное, что другое - всячески убившее какую-либо надежду на порядок в стране (хотя в 5 лет назад я был гораздо оптимистичнее настроен на будущее страны), что третье.
Одно и тоже, только с разными приправами.

А для ВАС одне і те саме. Так і пишіть.
А для України - це зовсім інші шляхи розвитку. Ющ, Яник, Порох - всі абсолютно різні.
  Alex2007 написав:Три: Назовите мне профессионала, за которого можно было голосовать весной и осенью?
Или предлагаете еще нужно было терпеть того самого еще несколько лет. Очень сомневаюсь. Страна бы не выдержала. :?

Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний.
На-жаль люди(особливо вата) за таких не голосують. Вони голосують за шоуменів...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53

  Alex2007 написав:
  andrijk777 написав:Alex2007
І ще - у вас перебільшені очікування.
Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії.
Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ...
Так що раджу валити звідси і по-швидше.


У меня нет перебільшених очікувань.
Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.

Ок.
Які у вас очікування до 2024 року? Щоб ми змогли оцінити Зе. Тільки по-конкретніше будь-ласка.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:58

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:На-жаль люди(особливо вата) за таких не голосують. Вони голосують за шоуменів...

Більше не будуть. Наступні - професійні популісти, типу Тимошенко. Не пішов у нас скальпель - пацієнт сильно кричить без наркозу (воєнного стану). :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:58

  andrijk777 написав:.............
"Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась?? :mrgreen: :mrgreen:
Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у нас вибори кардинально впливають на ситуацію в країні.
"ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг.

Практика показала, что таки пофиг. :)
Кардинально меняется только риторика власти (и то не всегда).

"Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня.

Не брехня. В цитате Alex2007 важны оба слова. По безусловно профессиональнее Зе, а вот с нормальностью ...

Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії.
Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ...
Так що раджу валити звідси і по-швидше.

Три десятиліття вже пройшло. Скільки десятиліть ще треба?

З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни.

Тільки не треба мені, як Alex2007, радити "валити з цієї країни". Я міг це легко зробити ще років 25 тому. І чесно кажучи, можливо, помилився, що не зробив цього. Зараз мені це не потрібно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:05

  ЛАД написав:
Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії.
Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ...
Так що раджу валити звідси і по-швидше.

Три десятиліття вже пройшло. Скільки десятиліть ще треба?

Потрібно щоб така вата, як ти, не вибирали Януковичів і Зеленських.
Десятиліття проходять, але ми рухаємось три кроки вперед, два назад.
*хоч про Зе ще невідомо, може він ще покаже себе.
andrijk777
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