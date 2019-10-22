Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Alex2007 І ще - у вас перебільшені очікування. Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії. Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ... Так що раджу валити звідси і по-швидше.
У меня нет перебільшених очікувань. Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.
Ок. Які у вас очікування до 2024 року? Щоб ми змогли оцінити Зе. Тільки по-конкретніше будь-ласка.
Вы наверное меня записали в зебота. Я за него голосовал лишь во втором туре президентских выборов (вынуждено, хотя мог уже и не идти в принципе), и за слугу по мажоритарке на местных (или хотели Кидалова-Пидрахуя видеть в Раде? , а третьего не было дано ). Вообще шел на выборы весьма опечаленным и долго думал за кого все-таки голосовать. А НЕ посмотрел 1+1, "о Зельц, иду за Зельца"
Alex2007 написав:Яйценюк. Какого тогда нужно были расказывать что мы снизим цену на газ, а прийдя во власть - начал повышать.
Це робили УСІ політики. І Тимошенко, і Зеленський(тарифи). Порох не встиг наобіцяти. Усі у всьому світі обіцяють. Інакше ви виборів не виграєте. Ви забуваєте що у Яценюка була патова ситуація: "У ЛЮТОМУ 2014 РОКУ У СХОВИЩАХ УКРАЇНИ БУЛО 108 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ" Де взяти гроші? А ще плюс активні бойові дії на сході.
andrijk777 написав:Alex2007 І ще - у вас перебільшені очікування. Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії. Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ... Так що раджу валити звідси і по-швидше.
У меня нет перебільшених очікувань. Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.
Ок. Які у вас очікування до 2024 року? Щоб ми змогли оцінити Зе. Тільки по-конкретніше будь-ласка.
Конечно, со 100% гарантией говорить что проект Зе для страны провален - еще рановато. Но тенденции очень нехорошие. За прогнозы 2024 года у нас в стране можно в качестве благодарности и в морду лица получить. Перевыборы будут, в раду так точно, через год-два. Сам Зе может самоустраниться через год, ибо уже по нему видно что его это заипало. И небось хочется потом чтоб его кто-то да уважал в стране. (потому что вместе с ним уйдет за ненадобностью и шоу Квартал95).
Ви забуваєте що у Яценюка була патова ситуація: "У ЛЮТОМУ 2014 РОКУ У СХОВИЩАХ УКРАЇНИ БУЛО 108 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ"
Только забывают говорить что на этих счетах (и не сховищах) - такое явление вполне привычное и допускаются кассовые разрывы. Почему-то в данном вопросе я больше верю МыколеЯнычу, хотя явно не являюсь его фанатом
Той виступ Яценюка свідчить про його крайній непрофесіоналізм... У січні 2014 року по всій країні було вчасно виплачено зарплати, пенсії та соціальні допомоги. Було профінансовано всі абсолютно програми. Консолідований казначейський рахунок – це рахунки багатьох тисяч бюджетних організацій. Щодня на ці рахунки надходять певні доходи і щодня з цих рахунків фінансуються певні витрати. Тому можуть бути дні, коли на казначейському рахунку накопичуються мільярди (сплата податків або Нацбанк переказав перевищення доходів над витратами), а протягом наступних днів, відповідно до бюджетного розпису, казначейство відправляє ці гроші на місця. І їх витрачають. І може так статися, що на казначейському рахунку може виявитися і нуль. А може навіть за червоною рискою. Зазвичай коли центральний казначейський рахунок перебирає свої витрати (наприклад, на рахунку мільярд, а ми витратили цього дня два мільярди), тобто ми влізли в рахунки місцевих рад, забрали у них ті гроші, які в них лежать на залишках, і профінансували свої витрати. Але це означає, що наступного дня або через день ми обов'язково відновимо всі ці витрати. І за всі ці чотири роки, що я працював прем'єром, а до цього міністром фінансів чотири роки, а до цього ще в податковій, таких ситуацій було чимало. І коли людина рівня прем'єр-міністра ось цю нісенітницю верзе на всю країну, що він прийняв 100 тис. грн…", - сказав Азаров.
andrijk777 написав:І ще - у вас перебільшені очікування. Ви думаєте - прийде "хороший президент" і завтра ми заживемо як у Польщі а післязавтра як у Швейцарії. Ні. Потрібні десятиліття змін і реформ... Так що раджу валити звідси і по-швидше.
У меня нет перебільшених очікувань. Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.
Вы наверное меня записали в зебота.
А яка різниця? Ми УСІ будемо обирати президента в 2024. І Зе однозначно(я так думаю) піде на 2 строк. Отже: Які у вас очікування до 2024 року? Напишу свої(як приклад): ------- Донбас - повне припинення вогню. "Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$ Пенсії - мені пофіг. Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг. Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році. ------ Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.
andrijk777 написав:Ні. Тимощенко - вже мертвий пацієнт. Я взагалі міркував так: "Якщо президентом стане Тимошенко, на цій країні можна ставити хрест". На щастя народ виявився мудріший і вона програла навіть Пороху. Значить хрест ставити ще рано
Зеля її реанімує. На цих виборах в мене було: "Тільки не Зеля", так що, наступного разу, буде моя черга радіти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Отже: Які у вас очікування до 2024 року? Напишу свої(як приклад): ------- Донбас - повне припинення вогню. "Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$ Пенсії - мені пофіг. Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг. Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році. ------ Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.
Це все залежить не від Президента, а від світових цін на залізо, кукурудзу, нафту і газ. Я за нього буду голосувати тільки, якщо завершать імплемітацію вимог Асоціації і отримають ПДЧ в НАТО. Поки що, він зробив дві реальні позитивні речі - розведення військ в Станиці Луганській і прослушку для НАБУ і ДБР, плюс кучу помилок і ватного відкату.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:3. Ваши предложения по ускорению процесса? Выгнать из страны "такую вату"? Как Вы планируете это сделать? 4. На вопрос: "Скільки десятиліть ще треба?",- Вы так и не ответили.
3. Українське суспільство міняєте в кращу сторону і це мені очевидно. Вати стає менше тому що вона тупо старіє і вмирає. Немає в мене пропозицій. Це природній процес(нажаль). І плюс "відокремлення" Криму і Донбасу є мегапозитивним кроком в площині виборів президента/парламенту. Зрозуміло, що найбільше вати там. 4. Безмежність . Проблема в тому, що якщо ми робимо крок вперед - Польща також робить крок вперед. Тому ми ніколи її не доженемо(якщо сама Польща не зупинить рух вперед.). Але я вже десь писав вище - зараз(після Революції Гідності) ми знаходимось на рівні Польщі 90-х років. І тенденції розвитку у нас позитивні. Тобто щоб досягнути "сьогоднішньої" Польщі потрібно десь 20 років.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 жов, 2019 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:У меня нет перебільшених очікувань. Я прекрасно понимаю, что положительные изменения не делаются сразу.
Вы наверное меня записали в зебота.
А яка різниця? Ми УСІ будемо обирати президента в 2024. І Зе однозначно(я так думаю) піде на 2 строк. Отже: Які у вас очікування до 2024 року? Напишу свої(як приклад): ------- Донбас - повне припинення вогню. "Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$ Пенсії - мені пофіг. Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг. Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році. ------ Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.
Чего ж ви тогда обвиняєте, тех кто Уже проголосовал за Зе.
Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.
Может Вам нужно их благодарить, за то что они посодействовали осуществлению ваших ожиданий (в будущем).
Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы 1) прекращения коррупции. 2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины. 3) пенсии - хотя-бы долл.300-400. 4) средняя з/п 1000 5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5% 6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги 7) рост экономики на 5-10% в год. ... Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы. Но реальность жестока и даст бог, хотя бы не упадем вниз, на фоне внешнего кризиса, (к-рый хоть и давно обещают, а он всё не приходит, но то что он придет в этот временной период, до 24г - у меня сомнений нет), из-за Бень-шмень, россий, штанмаеров и т.д. С земелькой тоже чуствуется хотят аферу какую-то замутить. , Всё очень сложно
Ладно. Что-то меня непривычно сегодня много. Уже пальцы болят писать.
Alex2007 написав:Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы 1) прекращения коррупции. 2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины. 3) пенсии - хотя-бы долл.300-400. 4) средняя з/п 1000 5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5% 6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги 7) рост экономики на 5-10% в год. ... Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы.
Що і треба було доказати У вам просто мега-завищені очікування. Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде. І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі. Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно. Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях.