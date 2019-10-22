Той виступ Яценюка свідчить про його крайній непрофесіоналізм... У січні 2014 року по всій країні було вчасно виплачено зарплати, пенсії та соціальні допомоги. Було профінансовано всі абсолютно програми. Консолідований казначейський рахунок – це рахунки багатьох тисяч бюджетних організацій. Щодня на ці рахунки надходять певні доходи і щодня з цих рахунків фінансуються певні витрати. Тому можуть бути дні, коли на казначейському рахунку накопичуються мільярди (сплата податків або Нацбанк переказав перевищення доходів над витратами), а протягом наступних днів, відповідно до бюджетного розпису, казначейство відправляє ці гроші на місця. І їх витрачають. І може так статися, що на казначейському рахунку може виявитися і нуль. А може навіть за червоною рискою. Зазвичай коли центральний казначейський рахунок перебирає свої витрати (наприклад, на рахунку мільярд, а ми витратили цього дня два мільярди), тобто ми влізли в рахунки місцевих рад, забрали у них ті гроші, які в них лежать на залишках, і профінансували свої витрати. Але це означає, що наступного дня або через день ми обов'язково відновимо всі ці витрати. І за всі ці чотири роки, що я працював прем'єром, а до цього міністром фінансів чотири роки, а до цього ще в податковій, таких ситуацій було чимало. І коли людина рівня прем'єр-міністра ось цю нісенітницю верзе на всю країну, що він прийняв 100 тис. грн…", - сказав Азаров.