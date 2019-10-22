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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4349435043514352
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:14

  andrijk777 написав:Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний.
Ну как тут не обратиться к классике?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:17

  antey1969 написав: Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.
Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"

Это всё метафоры, давайте ваш прогноз поконкретнее.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:
  ЛАД написав: А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент?
Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.
Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"

Я тоже уверен.
Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.
Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований?

Считайте, как хотите. Я не желаю видеть клоунов из Квартала во главе государства. Точка.
А ваша "классовая ненависть" к папередникам просто застилает вам глаза. "Вывсёврёти".
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27

  andrijk777 написав:Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.


А кто профессионал, покажи? Для тебя это украиноязычный прихожанин ПЦУ, умеющий говорить на камеру о пользе молока и вреде табака :mrgreen: Все!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:30

  zРадио написав:А кто профессионал, покажи?!

Вище я написав хто
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:31

andrijk777 писал(а):
Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний.


Была информация, что ЗеКоманда недавно вела переговоры с Яценюком о работе в КМ на должности первого вице-премьера, но он отказался.
avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:33

  andrijk777 написав:Що і треба було доказати
У вам просто мега-завищені очікування. Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.
І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.
Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.
Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях. :mrgreen:


Послушай, ты, еще раз тебе говорю, не надо мне указывать что мне делать и я не буду говорить куда тебе идти.
У меня нет никаких сказочных ожиданий, в отличие от тебя, сказочного долпоеба. Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном. Сначала прочитай, шевеля губами, то что написано в предыдущим посту, а потом рассказывай.
Но ты дальше молись на проффесионалов яценюка и на пецюльку с верой в 108 тыс в сховыщах. Экономист. :mrgreen:
У меня всё. Иди нах к своему Псу :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:38

  Alex2007 написав:Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном.

Так результатов не будет потому как ОЖИДАНИЯ у тебя нереальные. Вполне достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:39

  andrijk777 написав:Які у вас очікування до 2024 року?

:mrgreen: :mrgreen:
Древний, ещё советский анекдот из разряда чёрного юмора:
На приёме у педиатра:
- Ой, какой хороший мальчик! А сколько нам годиков?
- Сколо цетыле будет.
- У-тю-тю, какие мы оптимисты!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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