Ну как тут не обратиться к классике?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:14
Ну как тут не обратиться к классике?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:17
Это всё метафоры, давайте ваш прогноз поконкретнее.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22
Считайте, как хотите. Я не желаю видеть клоунов из Квартала во главе государства. Точка.
А ваша "классовая ненависть" к папередникам просто застилает вам глаза. "Вывсёврёти".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27
А кто профессионал, покажи? Для тебя это украиноязычный прихожанин ПЦУ, умеющий говорить на камеру о пользе молока и вреде табака Все!
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:31
Была информация, что ЗеКоманда недавно вела переговоры с Яценюком о работе в КМ на должности первого вице-премьера, но он отказался.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:33
Послушай, ты, еще раз тебе говорю, не надо мне указывать что мне делать и я не буду говорить куда тебе идти.
У меня нет никаких сказочных ожиданий, в отличие от тебя, сказочного долпоеба. Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном. Сначала прочитай, шевеля губами, то что написано в предыдущим посту, а потом рассказывай.
Но ты дальше молись на проффесионалов яценюка и на пецюльку с верой в 108 тыс в сховыщах. Экономист.
У меня всё. Иди нах к своему Псу
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:38
Так результатов не будет потому как ОЖИДАНИЯ у тебя нереальные. Вполне достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:39
Древний, ещё советский анекдот из разряда чёрного юмора:
На приёме у педиатра:
- Ой, какой хороший мальчик! А сколько нам годиков?
- Сколо цетыле будет.
- У-тю-тю, какие мы оптимисты!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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