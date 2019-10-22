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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:14
andrijk777 написав:
Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний.
Ну как тут не обратиться к классике?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:17
antey1969 написав:
Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.
Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"
Это всё метафоры, давайте ваш прогноз поконкретнее.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22
ЛАД написав: antey1969 написав: ЛАД написав:
А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент?
Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.
Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"
Я тоже уверен.
Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.
Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований?
Считайте, как хотите. Я не желаю видеть клоунов из Квартала во главе государства. Точка.
А ваша "классовая ненависть" к папередникам просто застилает вам глаза. "Вывсёврёти".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27
andrijk777 написав:
Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ
? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.
А кто профессионал, покажи? Для тебя это украиноязычный прихожанин ПЦУ, умеющий говорить на камеру о пользе молока и вреде табака
Все!
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zРадио
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:30
zРадио написав:
А кто профессионал, покажи?!
Вище я написав хто
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andrijk777
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:31
andrijk777 писал(а):
Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний.
Была информация, что ЗеКоманда недавно вела переговоры с Яценюком о работе в КМ на должности первого вице-премьера, но он отказался.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:33
andrijk777 написав:
Що і треба було доказатиУ вам просто мега-завищені очікування.
Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.
І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.
Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.
Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях.
Послушай, ты, еще раз тебе говорю, не надо мне указывать что мне делать и я не буду говорить куда тебе идти.
У меня нет никаких сказочных ожиданий, в отличие от тебя, сказочного долпоеба. Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном. Сначала прочитай, шевеля губами, то что написано в предыдущим посту, а потом рассказывай.
Но ты дальше молись на проффесионалов яценюка и на пецюльку с верой в 108 тыс в сховыщах
. Экономист.
У меня всё. Иди нах к своему Псу
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Alex2007
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:38
Alex2007 написав:
Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном.
Так результатов не будет потому как ОЖИДАНИЯ у тебя нереальные. Вполне достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.
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andrijk777
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:39
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:41
andrijk777 написав:
Alex2007 написав:
Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы
1) прекращения коррупции.
2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.
3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги
7) рост экономики на 5-10% в год.
...
Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы.
Що і треба було доказатиУ вам просто мега-завищені очікування.
Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.
І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.
Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.
Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях.
Если тебе будет легче - то среднюю з.п в 700-800 можно запросто организовать. А на инфляцию 5% в средесрочной перспективе нацелен нбу - читай матчасть. Другой вопрос - что у них будут объективные преграды.
Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.
Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не белая тыща, ок.
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Alex2007
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