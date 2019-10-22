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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4349435043514352 Додано: Сер 23 жов, 2019 13:14 andrijk777 написав: Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний. Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний. Ну как тут не обратиться к классике? Ну как тут не обратиться к классике? Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 483 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:17 antey1969 написав: Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.

Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я" Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"

Это всё метафоры, давайте ваш прогноз поконкретнее. Это всё метафоры, давайте ваш прогноз поконкретнее. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16324 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1550 раз. Подякували: 2525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22 ЛАД написав: antey1969 написав: ЛАД написав: А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент? А интересно, чем Вам не нравится такой аргумент? Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.

Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я" Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"

Я тоже уверен.

Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.

Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований? Я тоже уверен.Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований?

Считайте, как хотите. Я не желаю видеть клоунов из Квартала во главе государства. Точка.

А ваша "классовая ненависть" к папередникам просто застилает вам глаза. "Вывсёврёти". Считайте, как хотите. Я не желаю видеть клоунов из Квартала во главе государства. Точка.А ваша "классовая ненависть" к папередникам просто застилает вам глаза. "Вывсёврёти". Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16324 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1550 раз. Подякували: 2525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27 andrijk777 написав: Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ. Зеленський -? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.



А кто профессионал, покажи? Для тебя это украиноязычный прихожанин ПЦУ, умеющий говорить на камеру о пользе молока и вреде табака Все! А кто профессионал, покажи? Для тебя это украиноязычный прихожанин ПЦУ, умеющий говорить на камеру о пользе молока и вреде табакаВсе! zРадио

Повідомлень: 3881 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:30 zРадио написав: А кто профессионал, покажи?! А кто профессионал, покажи?!

Вище я написав хто Вище я написав хто andrijk777

Повідомлень: 1701 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:31 andrijk777 писал(а):

Яценюк - нормальний професіонал(в ролі прем'єра). Навіть Гройсман - достатньо професійний.



Была информация, что ЗеКоманда недавно вела переговоры с Яценюком о работе в КМ на должности первого вице-премьера, но он отказался. Была информация, что ЗеКоманда недавно вела переговоры с Яценюком о работе в КМ на должности первого вице-премьера, но он отказался. avax Повідомлень: 1380 З нами з: 16.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:33 andrijk777 написав: Що і треба було доказати

У вам просто мега-завищені очікування. Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.

І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.

Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.

Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях. Що і треба було доказатиМожу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях.



Послушай, ты, еще раз тебе говорю, не надо мне указывать что мне делать и я не буду говорить куда тебе идти.

У меня нет никаких сказочных ожиданий, в отличие от тебя, сказочного долпоеба. Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном. Сначала прочитай, шевеля губами, то что написано в предыдущим посту, а потом рассказывай.

Но ты дальше молись на проффесионалов яценюка и на пецюльку с верой в 108 тыс в сховыщах . Экономист.

У меня всё. Иди нах к своему Псу Послушай, ты, еще раз тебе говорю, не надо мне указывать что мне делать и я не буду говорить куда тебе идти.У меня нет никаких сказочных ожиданий, в отличие от тебя, сказочного долпоеба. Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном. Сначала прочитай, шевеля губами, то что написано в предыдущим посту, а потом рассказывай.Но ты дальше молись на проффесионалов яценюка и на пецюльку с верой в 108 тыс в. Экономист.У меня всё. Иди нах к своему Псу Alex2007

Повідомлень: 1739 З нами з: 11.10.16 Подякував: 821 раз. Подякували: 669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:38 Alex2007 написав: Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном. Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном.

Так результатов не будет потому как ОЖИДАНИЯ у тебя нереальные. Вполне достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности. Так результатов не будет потому как ОЖИДАНИЯ у тебя нереальные. Вполне достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности. andrijk777

Повідомлень: 1701 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:39 andrijk777 написав: Які у вас очікування до 2024 року?



Древний, ещё советский анекдот из разряда чёрного юмора:

На приёме у педиатра:

- Ой, какой хороший мальчик! А сколько нам годиков?

- Сколо цетыле будет.

- У-тю-тю, какие мы оптимисты! Древний, ещё советский анекдот из разряда чёрного юмора:На приёме у педиатра:- Ой, какой хороший мальчик! А сколько нам годиков?- Сколо цетыле будет.- У-тю-тю, какие мы оптимисты! Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 483 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 13:41 andrijk777 написав: Alex2007 написав: Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы

1) прекращения коррупции.

2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.

3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.

4) средняя з/п 1000

5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%

6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги

7) рост экономики на 5-10% в год.

...

Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы.

Если конкретно по пунктам. То конечно1) прекращения коррупции.2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.4) средняя з/п 10005) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги7) рост экономики на 5-10% в год....Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы.



Що і треба було доказати

У вам просто мега-завищені очікування. Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.

І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.

Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.

Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях. Що і треба було доказатиМожу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях.



Если тебе будет легче - то среднюю з.п в 700-800 можно запросто организовать. А на инфляцию 5% в средесрочной перспективе нацелен нбу - читай матчасть. Другой вопрос - что у них будут объективные преграды.

Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.

Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не белая тыща, ок. Если тебе будет легче - то среднюю з.п в 700-800 можно запросто организовать. А на инфляцию 5% в средесрочной перспективе нацелен нбу - читай матчасть. Другой вопрос - что у них будут объективные преграды.Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не белая тыща, ок. Alex2007

Повідомлень: 1739 З нами з: 11.10.16 Подякував: 821 раз. Подякували: 669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4349435043514352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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