Додано: Сер 23 жов, 2019 13:33

andrijk777 написав: Що і треба було доказати

У вам просто мега-завищені очікування. Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.

І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.

Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.

Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях. Що і треба було доказатиМожу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях.

сховыщах

Послушай, ты, еще раз тебе говорю, не надо мне указывать что мне делать и я не буду говорить куда тебе идти.У меня нет никаких сказочных ожиданий, в отличие от тебя, сказочного долпоеба. Я прекрасно понимаю и понимал до выборов с вероятностью 99% вне зависимости от результатов выборов, что даже этих результатов не будет, а они между прочим вполне достижимы при желании сильном. Сначала прочитай, шевеля губами, то что написано в предыдущим посту, а потом рассказывай.Но ты дальше молись на проффесионалов яценюка и на пецюльку с верой в 108 тыс в. Экономист.У меня всё. Иди нах к своему Псу