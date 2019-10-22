Додано: Сер 23 жов, 2019 13:41

andrijk777 написав: Alex2007 написав: Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы

1) прекращения коррупции.

2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.

3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.

4) средняя з/п 1000

5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%

6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги

7) рост экономики на 5-10% в год.

...

Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы.

Если конкретно по пунктам. То конечно1) прекращения коррупции.2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.4) средняя з/п 10005) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги7) рост экономики на 5-10% в год....Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы.



Що і треба було доказати

У вам просто мега-завищені очікування. Можу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.

І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.

Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.

Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях. Що і треба було доказатиМожу вам уже гарантувати на 100% що цього всього в 2024 не буде.І взагалі ви слабенький(точніше нульовий) економіст, тому що пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.Якщо для "тупих" то - пункти 4) і 5) неможливо виконати одночасно.Все-таки раджу валити з України при таких казкових очікуваннях.

Если тебе будет легче - то среднюю з.п в 700-800 можно запросто организовать. А на инфляцию 5% в средесрочной перспективе нацелен нбу - читай матчасть. Другой вопрос - что у них будут объективные преграды.Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.