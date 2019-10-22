Ну как тут не обратиться к классике?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:14
Ну как тут не обратиться к классике?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:17
Это всё метафоры, давайте ваш прогноз поконкретнее.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22
Считайте, как хотите. Я не желаю видеть клоунов из Квартала во главе государства. Точка.
А ваша "классовая ненависть" к папередникам просто застилает вам глаза. "Вывсёврёти".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27
А кто профессионал, покажи? Для тебя это украиноязычный прихожанин ПЦУ, умеющий говорить на камеру о пользе молока и вреде табака Все!
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:31
Была информация, что ЗеКоманда недавно вела переговоры с Яценюком о работе в КМ на должности первого вице-премьера, но он отказался.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:38
Так результатов не будет потому как ОЖИДАНИЯ у тебя нереальные. Вполне достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 жов, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:39
Древний, ещё советский анекдот из разряда чёрного юмора:
На приёме у педиатра:
- Ой, какой хороший мальчик! А сколько нам годиков?
- Сколо цетыле будет.
- У-тю-тю, какие мы оптимисты!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:41
Если тебе будет легче - то среднюю з.п в 700-800 можно запросто организовать. А на инфляцию 5% в средесрочной перспективе нацелен нбу - читай матчасть. Другой вопрос - что у них будут объективные преграды.
Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.
Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:52
Alex2007
Ще раз повторюю:
Твои ожидания достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.
Ожидай дальше
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