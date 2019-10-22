Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.
Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.
А не сиди здесь с рассказнями.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:58
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:09
А ти не вказуй мені що робити. Підівчи краще економіку і не пиши тут очевидних дурниць. На цьому форумі усі на словах такі успішні... а на ділі не мають елементарного поняття в економіці.
І не тільки в економіці
"1) прекращения коррупции." - такі перли не може видавати освічена людина, яка хоч трішки щось в житті розуміє.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:27
Re: Політичні дискусії
отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.
существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)
понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.
а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:30
Re: Політичні дискусії
Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания!
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42
Следите за своим трешаком, уважаемая учетка.
И я не зефан. И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ. Но ни от кого этого не ждал и не жду, ни от какого кандидата. Надоело писАть. Читать надо внимательнее. А не удалять пару сообщений.
Я в этой стране ни от ЗЕ.ни от пети ни исчто ни кого-то ничего не жду. А работаю сам на себя
С вами троллями свяжешся, так потом отделаться невозможно. Начинают цепляться к словам.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:50
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