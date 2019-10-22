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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4350435143524353
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:58

  andrijk777 написав:Alex2007
Ще раз повторюю:
Твои ожидания достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.
Ожидай дальше :mrgreen: :mrgreen:


Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.
Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.
А не сиди здесь с рассказнями.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:09

  Alex2007 написав:Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.
Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.
А не сиди здесь с рассказнями.

А ти не вказуй мені що робити. Підівчи краще економіку і не пиши тут очевидних дурниць. На цьому форумі усі на словах такі успішні... а на ділі не мають елементарного поняття в економіці.
І не тільки в економіці
"1) прекращения коррупции." - такі перли не може видавати освічена людина, яка хоч трішки щось в житті розуміє.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:27

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.
Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.


отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.
существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)
понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.

а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:30

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы
1) прекращения коррупции.
2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.
3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги
7) рост экономики на 5-10% в год.

Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42

  komp написав:
  Alex2007 написав:Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы
1) прекращения коррупции.
2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.
3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги
7) рост экономики на 5-10% в год.

Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания!


Следите за своим трешаком, уважаемая учетка.
И я не зефан. И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ. Но ни от кого этого не ждал и не жду, ни от какого кандидата. Надоело писАть. Читать надо внимательнее. А не удалять пару сообщений.
Я в этой стране ни от ЗЕ.ни от пети ни исчто ни кого-то ничего не жду. А работаю сам на себя

С вами троллями свяжешся, так потом отделаться невозможно. Начинают цепляться к словам.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:50

  Alex2007 написав:И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ.

Питання було конкретне:
Які у вас очікування в(до) 2024 році(ку)?
Что вы ожидаете в(до) 2024 году(а)?
What you expect to see in 2024?
Я бачу у вас і з українською мовою серйозні проблеми.
andrijk777
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