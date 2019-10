Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4350435143524353 Додано: Сер 23 жов, 2019 13:58 andrijk777 написав: Alex2007

Ще раз повторюю:

Твои ожидания достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.

Ожидай дальше Ще раз повторюю:Ожидай дальше



Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.

Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.

А не сиди здесь с рассказнями. Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.А не сиди здесь с рассказнями. Alex2007

Повідомлень: 1740 З нами з: 11.10.16 Подякував: 821 раз. Подякували: 669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 14:09 Alex2007 написав: Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.

Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.

А не сиди здесь с рассказнями. Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.А не сиди здесь с рассказнями.

А ти не вказуй мені що робити. Підівчи краще економіку і не пиши тут очевидних дурниць. На цьому форумі усі на словах такі успішні... а на ділі не мають елементарного поняття в економіці.

І не тільки в економіці

"1) прекращения коррупции." - такі перли не може видавати освічена людина, яка хоч трішки щось в житті розуміє. А ти не вказуй мені що робити. Підівчи краще економіку і не пиши тут очевидних дурниць. На цьому форумі усітакі успішні... а на ділі не мають елементарного поняття в економіці.І не тільки в економіці"1) прекращения коррупции." - такі перли не може видавати освічена людина, яка хоч трішки щось в житті розуміє. andrijk777

Повідомлень: 1704 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 14:27 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.

Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок. Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.



отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.

существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)

понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.



а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет. отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет. galex

Повідомлень: 2677 З нами з: 20.04.16 Подякував: 106 раз. Подякували: 469 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 14:30 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы

1) прекращения коррупции.

2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.

3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.

4) средняя з/п 1000

5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%

6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги

7) рост экономики на 5-10% в год. Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы1) прекращения коррупции.2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.4) средняя з/п 10005) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги7) рост экономики на 5-10% в год.

Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания! Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания! komp 1 Повідомлень: 7944 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2073 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42 komp написав: Alex2007 написав: Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы

1) прекращения коррупции.

2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.

3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.

4) средняя з/п 1000

5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%

6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги

7) рост экономики на 5-10% в год. Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы1) прекращения коррупции.2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.4) средняя з/п 10005) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги7) рост экономики на 5-10% в год.

Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания! Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания!



Следите за своим трешаком, уважаемая учетка.

И я не зефан. И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ. Но ни от кого этого не ждал и не жду, ни от какого кандидата. Надоело писАть. Читать надо внимательнее. А не удалять пару сообщений.

Я в этой стране ни от ЗЕ.ни от пети ни исчто ни кого-то ничего не жду. А работаю сам на себя



С вами троллями свяжешся, так потом отделаться невозможно. Начинают цепляться к словам. Следите за своим трешаком, уважаемая учетка.И я не зефан. И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ. Но ни от кого этого не ждал и не жду, ни от какого кандидата. Надоело писАть. Читать надо внимательнее. А не удалять пару сообщений.Я в этой стране ни от ЗЕ.ни от пети ни исчто ни кого-то ничего не жду. А работаю сам на себяС вами троллями свяжешся, так потом отделаться невозможно. Начинают цепляться к словам. Alex2007

Повідомлень: 1740 З нами з: 11.10.16 Подякував: 821 раз. Подякували: 669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 14:50 Alex2007 написав: И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ. И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ.

Питання було конкретне:

Які у вас очікування в(до) 2024 році(ку)?

Что вы ожидаете в(до) 2024 году(а)?

What you expect to see in 2024?

Я бачу у вас і з українською мовою серйозні проблеми. Питання було конкретне:Які у вас очікування в(до) 2024 році(ку)?Что вы ожидаете в(до) 2024 году(а)?What you expect to see in 2024?Я бачу у вас і з українською мовою серйозні проблеми. andrijk777

Повідомлень: 1704 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4350435143524353 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм